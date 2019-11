Maurizio Costanzo contro Barbara D’Urso sul matrimonio Tony Colombo e Tina Rispoli: “Ha ragione Massimo Giletti”

Maurizio Costanzo si è schierato contro Barbara D’Urso e a favore di Massimo Giletti in merito al chiacchieratissimo e trash matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli, ma in particolar modo contro le ospitate della chiacchieratissima coppia nei salotti tv della Dottoressa Giò.

Come ben sapete al centro dell’attenzione del programma tv di La7 sono finiti il chiacchieratissimo e trash matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli trasmesso in tv da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e la scottante e importante inchiesta giornalistica di Fanpage.it denominata Camorra Entertainment sui contatti sospetti o palesi del cantante neomelodico e della vedova del boss Gateano Marino (fratello di Gennaro Marino, capo dell’ala militare degli Scissionisti di Secondigliano, oggi detenuto al 41bis) con la camorra. Qualche settimana fa il conduttore di Non è l’Arena si era domandato a Il Fatto Quotidiano: “Chi era Tony Colombo prima di andare in televisione? Nel momento in cui gli dai spazio non puoi non renderti conto dell’effetto della continuità della presenza di chi non deve stare in televisione e non deve diventare personaggio. […] Tina Rispoli è una vedova di camorra, è una che sa cosa fa, sa chi sono i suoi familiari, sa chi era suo marito. Quando tu accetti di far dire alla Rispoli ‘siete voi che dite che sono legata alla camorra’ non va bene, sono i fatti che parlano di una situazione che stride con la descrizione che fa Barbara (D’Urso, ndr) della principessa con la coroncina. La distorsione della realtà passa attraverso anche tutto questo e noi non possiamo accettarlo”.

Selvaggia Lucarelli e Massimo Giletti avevano affossato Barbara D’Urso e Mediaset per aver dato molto spazio a Tony Colombo e Tina Rispoli, ma dopo la terza puntata dell’inchiesta di Fanpage.it non hanno più toccato questo argomento.

Ora a parlarne pubblicamente è il celebre conduttore e autore tv, giornalista e scrittore Maurizio Costanzo dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Chi. Una lettrice gli ha chiesto: “Ha ragione Massimo Giletti che lo ha più volte stigmatizzato o fa bene Barbara D’Urso che lo invita in tv?”. Il marito di Maria De Filippi ha risposto così: “Non ho il minimo dubbio che in questa vicenda abbia ragione Massimo Giletti. Non possiamo far finta di niente, ma dietro il matrimonio del quale si parla, c’era la presenza importante di esponenti della camorra”.

