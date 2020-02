Maurizio Costanzo silura Alfonso Signorini: “Chiudete il Grande Fratello, è un pessimo esempio”

Maurizio Costanzo si è scagliato contro Alfonso Signorini, invocando a gran voce la chiusura del Grande Fratello perché è un pessimo esempio. Il siluro del celebre conduttore e autore tv oltre che scrittore e giornalista arriva come un fulmine a ciel sereno, scatenando una raffica di reazioni sul web. Terremoto a Mediaset.

Il famoso e popolare conduttore tv di Mediaset ha chiesto la chiusura del GF una volta per tutte.

Il marito di Maria De Filippi ha riservato bordate al vetriolo contro il longevo reality show di Canale 5 nella sua rubrica sul settimanale di cronaca rosa Nuovo: «Chiudiamo il GF Vip! È un reality show che non intrattiene, non rilassa, non fa pensare».

Per poi concludere: «Troppo spesso diventa teatro per comportamenti che rischiano di diventare un pessimo esempio per chi guarda. Chiudiamo questo programma così risolviamo il problema una volta per tutte».

Sul web si è aperto il dibattito, sono in molti a condividere l’opinione di Costanzo. E voi che cosa ne pensate? E come reagirà l’attuale conduttore del GF Vip 4, Alfonso Signorini?