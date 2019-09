Monica Leofreddi vuole tornare in tv. L’ha confessato la stessa giornalista e conduttrice tv ai suoi follower di Instagram, rispondendo ad alcune domande. Vorrebbe tanto rimettersi in gioco, ma ovviamente non dipende da lei.

Monica Leofreddi ha dichiarato ai suoi sostenitori: “Mi mancate. In molti con affetto mi scrivete ‘manchi dalla tv’ oppure ‘quando torni con un tuo programma?’ Io rispondo sempre non dipende da me. Lavoro da quando avevo 16 anni – ha proseguito -, il lavoro è necessità e dignità in più io ho fatto televisione e sono stata fortunata perché per me è stata una scuola di vita. Mi piacerebbe tornare ad avere un mio programma ed è per questo che vi dico mi mancate. Vi ringrazio tutti insieme per l’affetto che mi dimostrate da sempre. Non smetto di sperare!”.

La vedremo presto in tv? I suoi fan sperano proprio di sì. Stay tuned per saperne di più!

Redazione-iGossip