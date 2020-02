Morgan e Bugo a Sanremo 2020: il video della lite prima di salire sul palco

Morgan e Bugo sono stati squalificati dal Festival di Sanremo 2020 dopo che Marco Castoldi aveva cambiato il testo della canzone Sincero durante la quarta puntata, scatenando la reazione immediata del collega che l’ha lasciato solo sul palco del Teatro Ariston. Un caso simile non si era mai verificato nella storia del Festival della canzone italiana. In questi ultimi giorni si sono scambiati una raffica di accuse e critiche al vetriolo.

Morgan e Bugo – Foto: Facebook

Sul web è spuntato il video della lite tra Morgan e Bugo pochi minuti prima di salire sul palco dell’Ariston.

Il video della lite tra Morgan e Bugo a Sanremo 2020

Il video, come aveva già raccontato Bugo durante la conferenza stampa che aveva tenuto il giorno dopo nella Sala Stampa dell’Ariston, aveva già visto un Morgan estremamente nervoso.:“Il complotto qual è? Cosa avete studiato di bello?” – chiede Morgan che, poi, accorgendosi della presenza delle telecamere, aggiunge – riprendi pure. Fanno i complotti perché ieri sera abbiamo fatto delle prove e poi hanno fatto una cosa diversa”. “Non rompere le balle, basta dai”, risponde Bugo cercando di chiudere la questione. “Ieri sera sembravi Frank Sinatra. Bravissimo. Hai cantato da Dio, l’hanno detto tutti”, aggiunge ancora Morgan. “Vai a fare un giro”, replica Bugo.

“Ma io vado a fare un giro, oggi faccio un giro bellissimo. Sai che giro faccio? Sei forte”, dice ancora Morgan. “Hai iniziato tu a fare le scenate, non io“, dice Bugo. “Canti da Dio”, è il commento di Morgan. “Siamo qua per divertirci o far casino?”, chiede Bugo. “Ma io mi diverto, sei tu che fai di tutto per non farmi divertire. Fai cacgare”, aggiunge Morgan prima di salire sul palco dove dice delle frasi che purtroppo non sono state riprese dalle telecamere che non potevano arrivare fino alla scalinata.