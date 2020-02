Morgan e il manager di Bugo litigano a La vita in diretta: volano parole grosse

Morgan e il manager di Bugo hanno litigato ieri in diretta tv al programma La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Il fuoco incrociato tra l’eccentrico e stravagante artista Marco Castoldi e l’entourage del cantautore Cristian Bugatti continua a tenere banco in tv e sulla stampa. Le polemiche non si placano.

Il manager dell’artista della canzone Sincero ha affrontato l’argomento durante la sua ospitata a La Vita in Diretta, dopo averne già parlato a Storie Italiane. Valerio Soave ha respinto tutte le accuse di Morgan.

L’ex giudice di X Factor ha subito chiamato in diretta per rilanciare: “Questo è un Festival iniziato con polemiche sui testi dei rapper, che hanno un linguaggio non accettabile. Ma loro non sono dei poeti e i loro testi non potrebbero essere pubblicati. Siccome io, invece, sono una persona che si esprime con il testo poetico, quello è il mio linguaggio, non una reazione violenta, né volgare. – ha detto – Ho solo espresso il mio pensiero. Io non ho fatto una cosa oltraggiosa, io mi sono espresso. Non è fuori dalle regole, è fuori dal regolamento. Ma un concorrente è libero di seguirlo o meno. Il regolamento del Festival non è una legge dello stato. Io sono un uomo di spettacolo, di palco, non di pace”.

Morgan si è poi scagliato contro il manager di Bugo: “È complessa, si poteva arrivare a un rapporto sincero. L’amicizia, dopo 12 anni, è stata distrutta da Soave, che ha scelto di buttare la benzina sul fuoco, ma mi deve ringraziare perché Soave sta facendo il grano”.

Ma Valerio Soave ha risposto immediatamente alle accuse: “È tutto inventato, chi gli sta vicino lo porti a visitare. Lui sta inventando tutto… è tutta una favola. Morgan mi è costato 26mila euro, il soggiorno e tutto. Ho tutte le fatture. Si inventa tutto: lesioni, botte, insulti. È da curare”.

Il caso non finisce qui!