Morgan riempie di insulti e offese Amadeus dopo l’esclusione da Sanremo Giovani

Morgan ha riempito di insulti e offese anche abbastanza pesanti e gravi Amadeus dopo l’esclusione da Sanremo Giovani. Nel giro di poche ore il famoso e chiacchieratissimo cantautore e personaggio tv Marco Castoldi ha subìto prima l’eliminazione delle sue canzoni proposte per il Festival di Sanremo 2021, scagliandosi immediatamente e duramente contro il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021 sui social, e poi è stato fatto fuori dalla giuria di Sanremo Giovani a poche ore dalla finalissima. Morgan è andato su tutte le furie!

L’ex amico di Bugo ha scritto su Instagram Story che qualcuno gli avrebbe impedito di fare il tampone anti Covid-19 che serve per accedere sul set di Sanremo Giovani: “Dove giunto per lavoro e non certo per vacanza. Mi accingo ad onorare il ruolo per cui mi si è voluto, il giurato dei cantanti su Rai uno nazionale. Ma qualcuno ha sparso voce che non mi si vuole nemmeno far entrare. “Addirittura?” Vo a pensare! Chissà mai per quale motivo. Forse è che avranno paura che li possa smascherare della loro dittatura ben poco musicale???”.

FESTIVAL DI SANREMO 2021: LA LISTA DEI BIG E GIOVANI IN GARA

Per poi aggiungere: “Non sia mai, non son volgare ma una cosa posso fare: se qualcuno di voi altri che si trova nei paraggi avesse voglia di filmare quel momento in cui può darsi mi si vieti di entrare nonostante mi si ingaggi, allora me lo dica in fretta che io lo farei venire. Già da questa cameretta e facciamo vedere a tutti che succede ma in diretta. Così allora apertamente si vedrà senza problema e ciascun giudicherà. Chi è la persona corretta e quali sono i farabutti. Mi hanno impedito di fare il tampone. Così possono non farmi entrare facendo finta di avere ragione”.

Le accuse e gli attacchi di Morgan contro Amadeus e gli organizzatori sono davvero forti e pesanti…

STO SVENENDO. Apriamo questo #Sanremo2021 col Morgan-gate. INCA**ATISSIMO CONTRO AMA ?? A questo punto mi aspetto ed esigo che Morgan si imbuchi a Sanremo e appaia a sorpresa sul palco in prima serata in diretta nazionale a fare caciara. Sarebbe un sogno. pic.twitter.com/yTRavBiGOC — trashbiccis (@trashbiccis) December 17, 2020

Successivamente ha pubblicato su Instagram le chat di fuoco e al vetriolo contro Amadeus…