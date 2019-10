Nadia Toffa, stasera in onda l’omaggio alla conduttrice con 100 iene

Stasera andrà in onda a partire dalle 21,25 su Italia 1 il caloroso e toccante omaggio alla conduttrice e inviata Nadia Toffa con la reunion di ben 100 iene. Ci saranno praticamente tutti: Luciana Littizzetto, a Simona Ventura, Claudio Bisio, Alessandro Cattelan, Geppi Gucciari, Luca e Paolo, Enrico Lucci, Fabio Volo, Enrico Brignano, e tutte le altre iene che in 23 anni hanno collaborato al programma per un grande abbraccio alla compianta presentatrice, indossando la divisa delle Iene.

Durante la prima puntata della nuova edizione de Le Iene, che andrà in onda tutti i martedì e condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino accompagnati dalle voci della Gialappa’s band, sarà trasmesso anche l’ultimo video di Nadia Toffa.

In omaggio alla guerriera e solare conduttrice sarà mostrato un filmato di 20 minuti. Ha deciso lei di girarlo il 21 dicembre 2018. Sapeva che le restava poco da vivere, poiché la malattia la stata portando via. Prima di andarsene ha scelto di salutare i suoi amici con un toccante e bellissimo video che verrà mostrato domani sera su Italia 1.

Ecco l’emozionante messaggio della compianta presentatrice tv Nadia Toffa: “La sorpresa è che vorrei incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, colleghi che hanno lasciato un segno in questo mio ultimo anno tremendo, persone che contano davvero. Li voglio vedere ora perché questo ultimo anno sono cambiata tantissimo. Non è quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, credo non molto”.

Ora la famiglia di Nadia Toffa è decisa a portare avanti un progetto in ricordo della conduttrice delle Iene: “Dovremo pensare a qualcosa in sua memoria, organizzare qualche iniziativa per far in modo che la sua azione civile continui”.

Redazione-iGossip