Pamela Prati infuriata e adirata contro Silvia Toffanin e Verissimo: “Basta lucrare”

Pamela Prati è letteralmente infuriata e adirata contro Silvia Toffanin e Verissimo per aver scelto di riproporre la chiacchieratissima sua intervista sul finto e fantomatico matrimonio con l’inesistente imprenditore Mark Caltagirone.

L’intervista shock di Pamela Prati a Silvia Toffanin verrà riproposta in replica domani 2 maggio su Canale 5 con un nuovo appuntamento con “Verissimo – le storie”. Anche questa settimana sono tantissimi i videomessagi degli artisti che andranno in onda. Tocca quota 70 il numero di artisti e personaggi che hanno voluto partecipare al grande coro virtuale #ImagineForVerissimo. Questa settimana canteranno tra gli altri: Katia Ricciarelli, Ron, Cristina D’Avena, Francesco Gabbani, Jacopo Ottonello e Francesco Bertoli (entrambi usciti dalla fucina creativa di Amici19).

La reazione piccata di Pamela Prati sui social

La showgirl Pamela Prati è andata subito all’attacco: “È imbarazzante, in un contesto drammatico per la nazione come questo a causa del Covid-19, in cui ci sono questioni davvero serie da affrontare, tra persone che muoiono per il virus, anziani morti nelle RSA, e tante altre che non hanno più un lavoro e non sanno cosa dare da mangiare ai figli, leggere che programmi di un certo spessore e portata nazionale riprendano una questione, da me affidata alle sedi giudiziarie – e a loro ben noto -, e abbiano anche il coraggio di taggarmi”.

L’ex star del Bagaglino ha aggiunto: “Ovviamente mi dissocio da cotanta tristezza morale e l’unica considerazione che mi rimane è che, evidentemente, questo è l’unico modo che hanno alcuni programmi per fare un po’ di share: utilizzarmi. Ma non lo consento più. Fatevi una vita e trattate argomenti utili per la nazione. Basta con questa ridicolizzazione mediatica e strumentale della mia persona. Davvero, basta”.

Per poi concludere: “La gente è stanca di ascoltare cavolate ed io ancora di più di essere un bersaglio mediatico costruito da Voi per farVi lucrare. Mi avete già danneggiato particolarmente. BASTA!!!”.

La controreplica di Verissimo a Pamela Prati

Dopo la furiosa reazione dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Pamela Prati e le critiche dei fan del programma tv di Canale 5, Verissimo ha cambiato idea. Sul profilo Instagram della trasmissione Mediaset è comparso il seguente post social: “Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo”.

