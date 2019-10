Pamela Prati torna da Mara Venier a Domenica In? La Rai blocca l’ospitata

Pamela Prati tornerà da Mara Venier a Domenica In per chiedere pubblicamente scusa alla conduttrice tv e per rivelare altri dettagli scomodi sullo scandalo Mark Caltagirone? L’indiscrezione è stata diffusa in in esclusiva da Dagospia.

L’indiscrezione di Dagospia

Il giornalista Alberto Dandolo ha scritto: “Pamelona rivela: ‘Torno a casa, da mia sorella Mara. Torno dove questa storia è iniziata… e sarà qui che tra poche ore finirà per sempre’. In diretta la showgirl scodellerà un’eclatante confessione che potrebbe mettere un punto alla telenovela dell’anno. Cosa dirà per la prima volta? E perché tanta riservatezza sui temi dell’intervista?”.

La bocciatura della Rai

Lo scoop di Dagospia ha subito scatenato un vespaio di polemiche e reazioni, anche politiche. Il deputato Michele Anzaldi della Commissione parlamentare di vigilanza Rai non ha preso benissimo la notizia e sul suo profilo Twitter ha cinguettato: “Se confermata la presenza di Pamela Prati a Domenica In, la Rai garantisca che non le verrà corrisposto alcun compenso, a differenza dei 3mila euro per la precedente ospitata, quando Prati inventò la storia del matrimonio rivelatosi una bufala. Rai1 rispetti i soldi dei cittadini“.

Dopo le aspre e durissime polemiche social e politiche, la Rai ha deciso di far saltare l’ospitata dell’ex star del Bagaglino a Domenica In. L’Adnkronos ha rivelato che Raiuno ha deciso di bloccare tutto. E in molti sui social festeggiano…

Redazione-iGossip