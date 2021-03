Pietro Delle Piane rivela: “A Temptation Island avevo un copione”. Barbara d’Urso si dissocia

Pietro Delle Piane ha rivelato a sorpresa durante la puntata di ieri di Live – Non è la D’Urso che a Temptation Island aveva un copione. Ospite insieme con la sua compagna Antonella Elia, l’attore si è lasciato andare a una rivelazione shock dopo una serie di riflessioni pungenti e taglienti dei cinque sferati. Messo un po’ sotto torchio in merito al suo percorso piuttosto discutibile al programma tv prodotto da Maria De Filippi, Temptation Island, Pietro Delle Piane ha riferito: «Ma lì avevo un copione, vi pare che entro innamorato perso e poi…».

Imbarazzo in studio e la famosa conduttrice tv Barbara d’Urso ha cercato subito di cambiare argomento. Ma dopo poco è stata costretta a fare una dovuta precisazione. Si è dissociata da quanto detto dal fidanzato di Antonella Elia, prendendo le distanze.

La presentatrice di Live ha letto un comunicato: «Devo fare una precisazione importante. Leggo… prima Pietro Delle Piane ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island, se ne assumerà le responsabilità, noi ne prendiamo ovviamente le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma perché non è copionato. Ma questo lo sappiamo infatti appena ho sentito la parola Temptation Island ho tentato di dire, non parliamo di questa trasmissione perché non mi permetterei mai».

Come andrà a finire? Stay tuned per saperne di più!