Raffaella Carrà critica La Vita in Diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Raffaella Carrà ha criticato il programma tv di Raiuno, La Vita in Diretta, di Lorella Cuccarini e Alberto Matano durante la conferenza stampa della seconda edizione di A raccontare comincia tu, il programma che tornerà a condurre su Rai 3 da oggi.

La celebre diva della televisione italiana, parlando del suo rapporto con il piccolo schermo, ha spiegato di essere “ancora legata alla televisione generalista”. Poi ha criticato La Vita in Diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

“La tv dal vivo per me è meravigliosa – ha detto Raffaella -. Guardo un po’ tutto, non tutto mi piace. Mi fa soffrire quando un programma potrebbe essere fatto meglio per un pizzico di scelte diverse. Tipo? La vita in diretta: sono obbligati a fare sempre storie complicate, io l’avrei alleggerita un po’. Non trovo che sia colpa dei conduttori, forse nemmeno degli autori, direi della rete (Rai1, Ndr). Adesso mi odierà il direttore di rete (Teresa De Santis, Ndr), ma tanto è uguale. C’è qualcosa che impedisce loro di essere ariosi”.

Dichiarazioni al vetriolo che sicuramente scateneranno ulteriori polemiche…

Redazione-iGossip