Rissa Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini in tv: il video degli insulti e sediate a Stasera Italia

Rissa super trash e shock tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini in tv: sono volati insulti pesantissimi, parolacce e sediate a Stasera Italia. Puntata infuocata con un tema molto scottante e scomodo per la politica italiana: il caso dei presunti fondi russi alla Lega di Matteo Salvini e l’interventismo della magistratura nella politica italiana.

Ospiti della puntata insieme con la giornalista Maria Giovanna Maglie, Vittorio Sgarbi ha attaccato duramente Giampiero Mughini dopo un vivace scontro sul tema dei presunti fondi russi alla Lega.

“Non è una indagine, ma un crimine”, ha attaccato il critico d’arte ed ex parlamentare di Forza Italia. Mughini a quel punto ha asserito: “È imbarazzante averlo accanto. Questo termine appartiene a te e gradirei che tu non mi rompa i co*******”.

Poi sono volati i primi insulti, con il conduttore tv Giuseppe Brindisi che visibilmente imbarazzato non è più riuscito a fermarli.

Oltre ai vari “è imbarazzante”, “vergognati”, e persino un “lo prendo a pedate in c***”, in diretta Tv, senza il tempo di mettere qualche bip qui e là, è arrivato il turpiloquio del sindaco di Sutri e critico d’arte, che è il più grande maestro di trash e risse in tv.

Il conduttore tv Brindisi ha poi lanciato un servizio e poi un altro per staccare le immagini dalla rocambolesca rissa tra Sgarbi e Mughini.

