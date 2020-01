Sanremo 2020 debutterà il 4 febbraio. Il conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana Amadeus ha snobbato le feroci polemiche e le critiche di queste ultime settimane scaturite da diversi fattori.

Amadeus con i big in gara a Sanremo 2020 -Foto: Facebook

Come ben ricorderete a fine 2019 Amadeus ha svelato la lista dei cantanti in gara in un’intervista esclusiva rilasciata a La Repubblica e non durante la puntata speciale del programma I Soliti Ignoti dell’Epifania 2020 o durante una conferenza stampa, scatenando le reazioni durissime e furiose di tantissimi giornalisti. La scelta di anticipare l’annuncio dei nomi è stata dettata dal fatto che il settimanale di cronaca rosa Chi aveva annunciato in esclusiva e in anteprima pochi giorni fa ben 21 dei 22 Big in gara, rovinando la festa ad Amadeus. Ma il marito di Giovanna Civitillo ha commesso un clamoroso errore, concedendo l’esclusiva al quotidiano La Repubblica.

Molto scalpore hanno suscitato le sue dichiarazioni su Francesca Sofia Novello in conferenza stampa, ritenute inopportune e di stampo sessista, e poi la vicenda Junior Cally, il rapper in gara accusato per il testo di una sua canzone di qualche anno fa in cui usava parole violente e ritenute inaccettabili da una certa parte della rappresentanza politica e istituzionale.

Amadeus ha cercato di gettare acqua sul fuoco: “A settembre pensavo ‘non ci saranno polemiche, sono il presentatore della porta accanto’, e invece è successo di tutto. Non vedo l’ora che sia il 4 febbraio e che tutti possano parlare di tutto quello che di bello ci sarà in questo Sanremo. Quando ho Fiorello, Tiziano Ferro, Roberto Benigni non posso che essere felice”.

Per quanto riguarda la folta rappresentanza femminile sul palco dell’Ariston, il conduttore ha spiegato: “Sarà un festival tutto al femminile, 10 donne intelligenti, ognuna con la sua storia e il suo racconto, io sono felice e non penso alle polemiche”. Su Fiorello ha spiegato: “lo conosco da più di 35 anni e di lui mi piace l’imprevedibilità. Non so cosa farà, so che arriva domani, alloggia nella camera vicina alla mia e non so altro. Non mi ha detto nulla. Secondo me possiamo aspettarcelo tutte le sere”. Per quanto riguarda tutte le polemiche di queste ultime settimane, Amadeus ha ammesso: “Io sono uno molto spontaneo quindi ci sta che qualche gaffe io la faccia”.