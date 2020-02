Sanremo 2020: la lista dei cantanti big più cercati sul web

Sanremo 2020 ha debuttato con il botto. La prima serata del Festival della canzone italiana è stata vista da 10.058.000 telespettatori con il 52,2% di share. Boom di ascolti e share alle stelle per la prima serata sanremese di Amadeus. Miglior risultato in share dal 2005, quando alla conduzione c’era Paolo Bonolis. Il pubblico ha premiato il direttore artistico e conduttore, ma anche le bellissime canzoni e i cantanti big in gara. La prima parte (dalle 21.35 alle 24) ha ottenuto 12.841.000 con il 51,24%, la seconda parte (dalle 24.05 all’1.27) 5.698.000 con il 56,22% di share. Ma chi sono i cantanti in gara più cercati in Rete?

Amadeus con i big in gara a Sanremo 2020 -Foto: Facebook

“52.2% Minchiaaaaaaaa“, ha commentato lo showman Fiorello sul suo profilo Twitter. Achille Lauro ha diviso in due il pubblico italiano poiché la sua performance è stata considerata eccessiva, peccaminosa e terrificante da alcuni, mentre, superlativa ed eccezionale da altri. Nonostante le piovose e roventi polemiche e critiche delle ultime settimane, il marito di Giovanna Civitillo può ritenersi soddisfatto dei risultati ottenuti.

Sanremo 2020: i cantanti più cercati in Rete

SEMrush ha analizzato le parole chiave digitate sui motori di ricerca online dagli utenti in Italia negli ultimi 12 mesi, stilando la classifica della popolarità sul web tra i cantanti in gara al Festival della Canzone Italiana.

Secondo lo studio, sul primo gradino del podio della popolarità c’è Elettra Lamborghini con una media di 436.500 ricerche mensili in media. Secondo posto per Achille Lauro a quota 285.417. Terzo posto per Elodie, molto amata dai giovani, con una media di 254.625 ricerche ogni mese.

Questa prima classifica è basata, sulle ricerche online effettuate da gennaio a dicembre 2019. Ma cosa accade se prendiamo in considerazione soltanto il mese di dicembre, in cui hanno iniziato a girare le prime indiscrezioni sui big in gara, fino ad arrivare alla comunicazione ufficiale a fine mese?

Sostanzialmente, poco o niente. Elettra Lamborghini è sempre al primo posto con 450.000 ricerche, mente Elodie (301.000) e Achille Lauro (201.000) si scambiano la posizione, e sono rispettivamente seconda e terzo. Quarta classificata, invece, è Tosca, che nella classifica generale, al contrario, è appena tredicesima. Con le sue 165.000 ricerche nel mese di dicembre, non è molto distante da Lauro in terza posizione.