Sanremo 2020: Marracash sostiene Elodie da lontano

Marracash sosterrà la sua fidanzata Elodie da lontano per fare in modo che lei possa concentrarsi al 100% sulla sua performance, che è una delle più attese del Festival di Sanremo 2020. Il famoso e amatissimo rapper si è lasciato andare a confidenze più intime e private nel salotto tv di Fabio Fazio, Che tempo che fa.

Elodie e Marracash – Foto: Instagram

“Andrò a trovarla solo alla finale – ha spiegato l’artista -. Non prima perché non voglio agitarla”. I due, però, si sentono telefonicamente e la star di Amici di Maria De Filippi è pronta a dare il massimo. L’obiettivo per la cantante è vincere Sanremo 2020 e accedere all’Eurovision, come ha sottolineato il famoso e amato rapper: “Mica vorremo mandare Rita Pavone all’Eurovision? Nelle ultime tre edizioni abbiamo perso ingiustamente, siamo i Leonardo DiCaprio di questo festival visto in tutto il mondo: sempre favoriti, ma non vinciamo mai. Ci serve un giovane che spacchi!”.

Elodie è in gara al Festival di Sanremo 2020 con un brano scritto per lei dal vincitore della passata edizione della kermesse canora nazional popolare Mahmood, Andromeda. Diversi critici musicali, che hanno avuto modo di ascoltare giorni fa in preview tutti i brani di Sanremo, hanno scritto che la sua canzone è una vera bomba.

SANREMO 2020: SCOPRI IL VINCITORE SECONDO I BOOKMAKERS

E voi per chi fate il tifo? Chi è il vostro big in gara preferito?