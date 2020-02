Sanremo 2020: spunta la lite tra Elodie e Marco Masini

Sanremo 2020 continua a regalare succosi retroscena e fragorosi scoop a quasi due settimane dalla vittoria di Diodato con la canzone Fai rumore. Questa volta però a far rumore ci hanno pensato Elodie e Marco Masini. L’indiscrezione a scoppio ritardato è stata diffusa da TPI.

Che cosa è successo dietro le quinte della kermesse canora nazionale popolare tra la cantante di Andromeda e il vincitore del Festival di Sanremo 2004? I due artisti si sarebbero scontrati nel backstage, poco prima delle rispettive esibizioni.

La lite tra i due sarebbe scoppiata a causa di un commento, considerato offensivo e inelegante, da parte di Masini sul fisico di Elodie Di Patrizi.

Marco l’avrebbe approcciata con un forse incauto: “Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?“. Pare che il saluto fosse una sorta di complimento, magari non formulato nel modo migliore. Resta il fatto che la star di Amici di Maria De Filippi non l’avrebbe presa affatto bene e avrebbe interpretato le parole del collega come un riferimento a eventuali disturbi alimentari.

Ne sarebbe nata una lunga discussione, in cui i toni si sarebbero alzati. In seguito, dopo le esibizioni sul palco di Sanremo 2020, Masini ed Elodie si sarebbero chiariti. Pare che sia stata proprio l’artista di Andromeda ad andare da Marco Masini per scusarsi.

Questa lite ha leggermente offuscato la perenne “guerra” mediatico-social tra Morgan e Bugo che ha quasi monopolizzato l’attenzione della stampa dopo la vittoria di Diodato.