Selvaggia Lucarelli confermata a Ballando con le Stelle e ospite fissa a Piazzapulita

Selvaggia Lucarelli è stata confermata come giudice a Ballando con le Stelle 2020. Il debutto della nuova edizione del talent show di Raiuno, condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli, è slittato a sabato 19 settembre. Ma non è finita qui. La famosa, popolare e chiacchierata giornalista de Il Fatto Quotidiano e responsabile delle sezioni cronaca e spettacoli di Tpi è stata scelta come ospite fissa a Piazzapulita, programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli e in onda su La7.

La nota blogger, opinionista tv, scrittrice e giornalista Selvaggia Lucarelli è sempre molto attiva sui social network, in primis Facebook e Twitter. Negli ultimi tempi ha ingaggiato un duro scontro social con il collega giornalista del settimanale di cronaca rosa Chi e conduttore radiofonico nonché autore televisivo Gabriele Parpiglia sulla questione Covid-19 in Sardegna e ha silurato diversi pseudo-vip, influencer e starlette che hanno spettacolarizzato la pandemia sui social e in tv, in alcuni casi anche racimolando soldi.

Uno dei suoi ultimi attacchi è stato rivolto all’ex ministro dell’Interno ed ex braccio destro di Umberto Bossi, Matteo Salvini, sui social per aver presenziato alla proiezione del film di Claudio Noce in compagnia della sua fidanzata Francesca Verdini alla mostra del cinema di Venezia: “Non è veneto, non ha a che fare col cinema quindi va a bivaccare dove gli altri lavorano, arriva su un barcone. Io l’avrei rimandato indietro, invitandolo ad andare a Malta”.

Selvaggia divide sempre in due il popolo del web, ma di certo non è una che le manda a dire.