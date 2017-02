Serie TV, tra promossi e bocciati: cosa vedremo nel 2017

È tempo di rinnovi e di cancellazioni nel mondo dei telefilm e delle serie TV. Cosa vedremo, dunque, in questo 2017?

Ecco qualche esempio: SyFy ha cancellato Incorporated dopo solo una stagione. Cancellato anche Doubt, dopo due episodi, dalla CBS. Rinnovati invece Six, un drama di History che affronta la storia recente, e Star, della Fox, per una seconda stagione. Lethal Weapon rinnovato, grazie agli ottimi ascolti. La Fox ha rinnovato anche Lucifer per una terza stagione da 22 episodi.

ABC ha rinnovato Grey’s Anatomy, Scandal e Le Regole del delitto perfetto, rispettivamente per una 14esima, settima e quarta stagione. Netflix ha rinnovato Love, Travelers e The OA.

Arriva anche la tredicesima stagione della serie targata The CW, Supernatural: sarà l’ultima o si arriverà a quota 20? Confermati anche Arrow, American Horror Story, Empire e This is Us.

Ecco un riassunto:

Serie tv rinnovate

Grey’s Anatomy (quattordicesima stagione)

Scandal (settima stagione)

Le Regole del delitto perfetto (quarta stagione)

The OA (seconda stagione)

Love (terza stagione)

Travelers (seconda stagione)

Channel Zero (terza e quarta stagione)

Lucifer (terza stagione)

Superstore (terza stagione)

Goliath (seconda stagione)

The Royals (quarta stagione)

The Mick (seconda stagione)

Lethal Weapon (seconda stagione)

Star (seconda stagione)

Six (seconda stagione)

Serie tv cancellate

Please Like Me (quattro stagioni)

Loosely Exactely Nicole (una stagione)

Mary + Jane (una stagione)

Doubt (una stagione)

Incorporated (una stagione)