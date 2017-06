Simona Ventura ha preso le difese del programma tv Selfie – Le cose cambiano a Cartabianca, il programma di approfondimento di Bianca Berlinguer su Raitre. La star tv italiana SuperSimo ha spiegato: “A me piace fare la tv pop e non penso che Selfie sia un programma trash. Non ho questo razzismo intellettuale per cui c’è la cosa trash e poi la cosa altissima. Non ci sono solo il nero e il bianco, esistono anche i grigi. Io trovo che questa trasmissione sia pop e molto bella”.

L’ex moglie dell’inviato dell’Isola dei famosi 2017 Stefano Bettarini ha poi preso le distanze da Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso: “Noi non speculiamo sulle persone che chiedono aiuto”.

La conduttrice di Selfie – Le cose cambiano ha spiegato che le blatte ci sono e ci saranno sempre in tv, ma ha spezzato una lancia a favore della collega Paola Perego. “Proprio perché la solidarietà è rara in questo ambiente ho deciso di scrivere un tweet per la mia collega Paola Perego e dire che stavo con lei – ha detto la star tv Simona Ventura -, al di là delle cose che sono successe. Le è stata fatta una cosa non giusta ed è giusto che io lo dica”.

Ha poi ricordato lo scontro con il parlamentare di Forza Italia Maurizio Gasparri ai tempi di Quelli che il calcio: “C’era un grandissimo razzismo intellettuale da parte dei giornaloni nei miei confronti e, dopo quella cosa, non si sa come mai è stato tutto un complimento. E quindi devo ringraziare Gasparri perché ci ha fatti diventare una trasmissione di riferimento”.

Ma il suo programma preferito rimane l’Isola dei famosi: “I reality esplodono in seconda serata e quell’anno ci fecero sfumare alle 23.30. Avevo subodorato che la Rai volesse chiudere l’Isola, ma non volevo che la scusa che avrebbero usato fossero i bassi ascolti, così ho preso e sono andata là. I reality sono un genere che funziona ancora in tutto il mondo. Adesso qualche politico di sinistra lo prenderei. Potrebbe fare una grande Isola, se la facessi ancora…”.