Tiziano Ferro sarà il co-conduttore insieme ad Amadeus del Festival di Sanremo 2020? L’indiscrezione è stata diffusa alcuni giorni fa da Il Messaggero: “Se il conduttore non fa i nomi, potevamo noi lasciare ‘blindatissima’ questa rivelazione del padrone di casa del prossimo Festival della Canzone Italiana? Certo che no! Siamo, dunque, in grado di svelarvi il nome dell’uomo che si vorrebbe portare nella cittadina ligure il prossimo febbraio: Amadeus è in trattative nientepopodimeno che con… Tiziano Ferro”.

Il marito di Giovanna Civitillo spera nell’impresa e anche i fan del celebre e amatissimo cantautore di Latina sognano ad occhi aperti.

Sulla questione si è espresso anche Tiziano che sui suoi profili social ha scritto: “In tanti mi state chiedendo se sarò a Sanremo! Come avete letto, ne stiamo parlando, è vero. Ancora non ci sono certezze, se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco! Comunque mancano ancora più di tre mesi e quando ci saranno notizie le saprete… da Amadeus! Nel frattempo mi godo questo meraviglioso ricordo di Sanremo 2015 con il mitico Carlo Conti”.

Redazione-iGossip