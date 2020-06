Valerio Pino ha voluto chiarire il suo concetto e la sua opinione su Belen e Stefano De Martino durante una diretta Instagram di oggi, dopo che alcune sue dichiarazioni rilasciate sempre sui social avevano scatenato diverse reazioni e un po’ di scalpore in Rete e sui giornali web.

Valerio Pino commenta il percorso artistico di Belen e Stefano

Il famoso e popolare ballerino professionista e personaggio tv calabrese Valerio Pino ha prima pubblicato un post sulla sua pagina Facebook e poi ha condiviso una diretta con i suoi fan su Instagram proprio per chiarire meglio il suo punto di vista su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, a pochi giorni dalla separazione della coppia vip del jet set italiano.

L’ex ballerino professionista del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha esordito così su Facebook: “Premettendo che è complicato esprimere un concetto in modo amplio e completo in un’intervista su Instagram, è facile, di conseguenza, riportare delle dichiarazioni estrapolate dal contesto, senza dare il vero senso che hanno determinate affermazioni. Le mie considerazioni passano attraverso l’esempio di alcuni personaggi con l’unico intento di una seria riflessione nel messaggio da veicolare al pubblico, ai telespettatori e soprattutto ai vostri figli”.

Valerio Pino attacca il sistema e il modo di fare tv in Italia

Pino ha poi proseguito: “Le mie constatazioni non sono attacchi personali, ma semplicemente pensieri che evidenziano il punto di vista realistico e contenutistico di ciò che è stato permesso negli ultimi 10 anni nel mondo dello spettacolo e della tv in Italia e che dovrebbe, a mio avviso, essere bloccato e rigettato da un sistema ormai ammalato che si è ritrovato a scavare sotto il fondo (toccato già da troppo tempo)”.



Il celebre ballerino ha sottolineato: “Un’opportunità, una possibilità, la meritano tutti nella vita, anche e sopratutto chi ha studiato, chi si è preparato, chi ha fatto sacrifici, chi si è impegnato e ci ha creduto. Merita anche una possibilità chi NON è figlio di, chi NON ha amicizie, chi NON va a letto con il politico, chi NON mette incinta una mezza famosa di turno, chi non ha l’agente potente. Merita una possibilità un professionista che ha talento – ha affermato -, che ha carisma, che vorrebbe farcela con le sue forze, con la gavetta e con un curriculum fatto di esperienza costruita nel tempo e ricolmo di emozioni vere e gocce di sudore. Perché se il messaggio che passa è quello di arrivare a tutti i costi, senza badare al come o al grazie a chi, allora lo spettacolo, quello bello, quello vero, è davvero già finito!”.

Valerio Pino affossa Alfonso Signorini: “Non ha i tempi giusti per fare il conduttore tv”

Oggi pomeriggio Valerio ha realizzato un’altra diretta con i suoi follower di Instagram in cui ha chiarito in modo più approfondito il suo pensiero sui percorsi artistici di Belen e Stefano, criticando duramente il sistema televisivo italiano. Secondo Valerio viene premiato chi è raccomandato da un agente potente, pur non avendo studiato e non avendo capacità e abilità artistiche, rispetto a chi è preparato e formato.

Pino si è scagliato anche contro il direttore del settimanale di gossip Chi, Alfonso Signorini. Ha rivelato che oltre 10 anni fa mandò a quel paese il giornalista. All’epoca Signorini era opinionista del Grande Fratello, condotto da Alessia Marcuzzi, e ci fu una dura querelle mediatico-giudiziaria su un concorrente di quell’edizione del reality show di Canale 5. Ha poi elencato tutti i flop tv registrati da Signorini alla conduzione e ha sonoramente bocciato sia il suo ruolo di conduttore del Grande Fratello Vip sia quello di opinionista tv.

Valerio Pino non ha peli sulla lingua e ha detto la sua opinione senza filtri: “Alfonso Signorini fa gossip con il settimanale Chi, ma non è adatto per la tv. Non ha i tempi giusti per fare il conduttore e l’opinionista tv, ma viene imposto… è davvero molto triste”.