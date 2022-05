Un momento di felicità è il nuovo singolo di Marina Rei e Carmen Consoli. Il brano è già disponibile in radio, streaming e download digitale dal 6 maggio scorso. “La smania di rincorrerci nel tempo… scaldarsi sotto il sole per restare più vicino. Guardarsi e riconoscersi per come siamo. Bastava così poco, quello che volevo, soltanto un momento di felicità”.

Qualche settimana fa Carmen Consoli ha annunciato sui social: “Ce lo eravamo promesse da tempo, quello stesso tempo che ha generato ispirazione e magia accompagnandoci a scrivere una canzone insieme. Queste sono le parole e la musica della nostra amicizia che vibrano, potenti, come il desiderio costante di stare insieme per creare quanto più possibile un momento di felicità”.

Marina Rei e Carmen Consoli ha scritto la canzone. Il testo scritto insieme è ispirazione, la musica segue il suono delle parole e si insinua dolcemente tra i versi che cantano il senso della perdita e un nuovo viaggio nel futuro, dove la sensibilità artistica di Carmen e Marina si fa viscerale. L’amicizia, il viaggio, il ricordo dei loro padri. La promessa mantenuta nel tempo, quella di scrivere un giorno insieme: è fatto di questo il loro “momento di felicità”. Immagini di vita quotidiana tra rimpianti, ricordi, momenti indelebili e la voglia di riconcorrersi e ritrovarsi nel tempo.

