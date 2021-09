Una domenica al mare è il nuovo singolo di Carmen Consoli: testo e video ufficiale

Una domenica al mare è il nuovo singolo di Carmen Consoli. Il brano anticipa il suo nuovo album intitolalo Volevo fare la rockstar, che uscirà il 24 settembre 2021. Lo sguardo di Carmen Consoli unisce, come le riesce da sempre bene, la quotidianità con temi più generali e che accomunano tutti, umanità in primis. Quindi la domenica al mare, come rito, si incontra con la terra pigra che all’improvviso trema o foreste che riemergono da ceneri urbane. E l’invito a ritrovare ciò che è importante per ognuno (“Se solo ci fermassimo ad ascoltare col cuore, Riaccenderemmo i lumi della ragione, Se almeno ci provassimo ad ascoltare col cuore, Saremmo un po’ più liberi di scegliere e amare, La vita è un giorno da ricordare, Un anno in più nel bene o nel male”). Ecco testo e video ufficiale della nuova canzone della famosa e apprezzatissima Cantantessa.

Carmen Consoli – Foto: Facebook

Una domenica al mare di Carmen Consoli: il testo

L’estate è arrivata in fretta

Andiamo dentro, è un po’ più fresco

Quanti turisti con passo marziale

Avanzano sotto al sole

Dimmi che non sogno e son desta

Questa terra pigra all’improvviso trema

L’estate è arrivata in fretta

Dobbiamo sperare che taglino l’erba

Nei mesi caldi le fiamme

Quasi attraversano le autostrade

Dimmi che non sogno e son desta

È l’odore di mio padre, son certa

Daremmo un po’ di ossigeno a pensieri e parole

Se almeno ci provassimo a respirare col cuore

Vedremmo foreste riemergere da ceneri urbane

La vita è una domenica al mare

L’estate è arrivata in fretta

Anziani rimpiangono la primavera

Amori nati in tempo di guerra

E sguardi rubati durante la messa

Dimmi che non sogno e son desta

E la mano di mio figlio che mi afferra

Se solo ci fermassimo ad ascoltare col cuore

Riaccenderemmo i lumi della ragione

Se almeno ci provassimo ad ascoltare col cuore

Saremmo un po’ più liberi di scegliere e amare

La vita è un giorno da ricordare

Un anno in più nel bene o nel male

Se solo ci fermassimo a respirare col cuore

Daremmo un po’ di ossigeno a pensieri e parole

Se solo ci provassimo a respirare col cuore

Riaccenderemmo i sogni e i lumi della ragione

La vita è una domenica al mare

Un’alba nuova da guardare.

Una domenica al mare di Carmen Consoli: il video