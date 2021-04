Uomini e Donne, anticipazioni 26 aprile 2021

Le anticipazioni riguardanti il format misto di Uomini e Donne ci raccontano le novità sui percorsi dei tronisti e gli sviluppi delle conoscenze dei protagonisti del trono over.

Giacomo, Carolina e Martina Uomini e Donne- foto instagram.com

Stando a quanto svelato da Il Vicolo delle News, infatti, le prossime puntate del people show pomeridiano di Maria De Filippi saranno imperdibili.

Si parte da Gemma Galgani: la veterana del programma ha lasciato il suo numero ad Antonio, pur essendo consapevole che tra loro non potrebbe nascere una storia.

Come di consueto, però, la dama torinese si è sfogata dopo la puntata per via dei commenti di Tina che, a suo dire, farebbero partire le sue conoscenze con il piede sbagliato.

La dama si siede al centro dello studio con Aldo, ma questa volta è lei a volere soltanto un’amicizia con lui. Anche questa volta gli opinionisti non si sono risparmiati.

Si passa a Samantha. La tronista è uscita con Alessio e i due sembrano tornati sulla stessa lunghezza d’onda. Il corteggiatore fa addirittura una videochiamata con il papà per fargliela conoscere.

Samantha è uscita anche con Bogdan e il karaoke organizzato dal corteggiatore fa centro: la tronista fa spegnere le telecamere e tra i due è scattato il bacio.

La reazione di Alessio non si fa attendere, ma Samantha gli fa presente che intende proseguire in questo modo per compiere una scelta consapevole.

La padrona di casa smorza gli animi chiedendo alla tronista di dirle il nome del corteggiatore con il quale ballare, ma Alessio la invita a scegliere il rivale perché non intende alzarsi.

A questo punto Samantha spiazza Alessio sostenendo che avrebbe scelto di ballare in ogni caso Bogdan.

Arriva il momento di Amodio e Francesca. I due dicono di trovarsi bene, anche se lui ammette di essere geloso delle trasferte di lavoro di lei.

Si passa a Biagio e Sara: le cose non stanno andando benissimo, visto che hanno litigato per l’ingresso di una nuova dama arrivata per lui. A quel punto, considerando la volontà di lei di chiudere la frequentazione, il cavaliere l’ha invitata a uscire e le ha promesso di non conoscere la new entry.

In studio, però, le versioni non combaciano e la nuova dama ammette di non aver intuito la volontà di lui di chiudere la conoscenza; cosa confermata anche dalla redazione.

Biagio entra in studio e ammette di aver capito finalmente di voler uscire dal programma con Sara per conoscerla nella vita reale.

Arriva il momento di Giacomo: il tronista è uscito con Martina e i due sono stati benissimo. A quel punto, però, Carolina è uscita e lui ha continuato a vedere l’esterna prima di andare a parlare con la corteggiatrice.

La seconda registrazione parte con Maria De Filippi che chiede al tronista se partire prima con il post puntata di Carolina o con la reazione di Martina. Giacomo dice di voler vedere la reazione di quest’ultima.

A quel punto il tronista vede lo sfogo di Martina che non riesce a sopportare il debole di lui nei confronti della rivale.

Dopodiché in studio viene proiettato il chiarimento tra Giacomo e Carolina e la corteggiatrice ammette di voler trattenere le sue reazioni più che altro per tutelarsi dal giudizio di lui.

Carolina chiede scusa a Martina per averle rovinato il momento, ma questo non fa altro che irritare Giacomo.

Ancora una volta la padrona di casa cerca di smorzare gli animi chiedendo a Giacomo con chi vorrebbe ballare, ma lui declina l’invito perché sudato.