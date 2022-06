Uomini e Donne, ultime news e anticipazioni. L’ex dama del trono over Barbara De Santi ha silurato la chiacchieratissima (ex?) coppia formata dalla dama bresciana Ida Platano e dal cavaliere tarantino Riccardo Guarnieri. L’ex dama su Instagram ha pubblicato una foto di Riccardo Guarnieri e Ida Platano e ha scritto: “Secondo me Amplifon dovrebbe regalare degli apparecchi anche a questi due. Sono un muto che parla ad un sordo“. Barbara De Santi ha anche condiviso la riflessione di una sua follower che ha messo in dubbio la buona fede della dama bresciana.

Di recente aveva attaccato nuovamente Ida Platano sui social: “Lei non capisce, è una vita che la conosco e non ha mai capito nulla né con Marcello né con gli altri. […] Poi si lamenta che Alessandro la porterebbe in locali troppo esclusivi? Ma che bugiarda. Io l’ho incontrata quattro anni fa in uno dei più rinomati ristoranti di Brescia. L’ho vista coi miei occhi, e credetemi è tutto fuorché una trattoria e i prezzi non sono alla portata di tutti. […] Con Riccardo dice di esserci stata per due anni e mezzo. A me non tornano i conti. Loro non sono mai stati insieme 30 mesi. Mai”.

Per poi concludere: “Menomale che c’è Tina Cipollari che dice le cose come stanno! Insopportabile a dir poco. Ridacchia, attacca, insinua e poi non è capace di proferire parola per spiegare. O forse non è proprio capace”.

