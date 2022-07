Uomini e Donne: Carmen Di Pietro lancia un appello a Maria De Filippi

Uomini e Donne, ultime news e anticipazioni. La popolare e simpatica showgirl e attrice Carmen Di Pietro ha lanciato un appello alla potente e celebre conduttrice e produttrice televisiva Maria De Filippi. In un’intervista rilasciata a Superguidatv ha parlato della sua possibile partecipazione al dating show di Canale 5.

Carmen Di Pietro – Foto: Facebook

Carmen Di Pietro sembra avere le idee molto chiare: “Dove sono finiti gli uomini? Devo andare a cercare loro con il lanternino. Se qualcuno mi dice dove stanno io ci vado. Uomini e Donne? Certo che ci andrei. Facciamo un appello a Maria De Filippi, è una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto […] Anche Ballando con le Stelle mi piace molto, mi metterei alla prova perché io non so ballare e quindi potrei imparare. Mi piace di più partecipare al reality come concorrente che fare l’opinionista”.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha fatto un bilancio del suo percorso in Honduras, percorso caratterizzato anche dalla presenza del figlio Alessandro Iannoni: “Sono andata perché mi hanno proposto di farla con mio figlio Alessandro, che ha voluto farla a tutti i costi. Non pensavo di resistere tutto questo tempo, un po’ per la fame, ma anche perché pensavo che mi nominassero e mi mandavano a casa. Io ho fatto questa esperienza con Alessandro e mi fa piacere averla fatta. Mi rende molto fiera”.

“Io non sono una mamma perfetta, nonostante ciò, credo che mio figlio sia stato molto rispettoso con gli altri – ha continuato la finalista de L’Isola dei Famosi -. Se dovessero propormi di fare un reality con Carmelina ci andrei, perché sono sicura che non è quello il lavoro che vorrebbero fare perché non sanno cantare, ballare nemmeno recitare”.

