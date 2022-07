Uomini e Donne, Claudia Dionigi incinta di Lorenzo Riccardi: primo figlio in arrivo per la coppia

Uomini e Donne, news e gossip. Claudia Dionigi è incinta di Lorenzo Riccardi: primo figlio in arrivo per la coppia. Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono conosciuti e innamorati nel salotto tv di Maria De Filippi e da quel momento non si sono più lasciati. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele tanto che, negli ultimi giorni, i due giovani hanno annunciato sui social che diventeranno presto genitori di un bebè. Il parto è infatti previsto per il 21 dicembre, come ha rivelato l’ex corteggiatrice romana.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi – Foto: Facebook

L’ex protagonista del trono classico del famoso e chiacchierato dating show di Canale 5 ha rivelato ai suoi followers: “Adesso sto molto, molto meglio. I primi mesi ho avuto tante nausee. Perennemente per tutto il giorno. Ma va benissimo così. Il 19 Aprile ho fatto il test zitta zitta a casa da sola.. non ci speravo perché ci ero rimasta male già altre volte.. ma non so mi sentivo strana e avevo dei doloretti da ciclo diversi dal solito e quindi sono andata a comprarmi un test!”.

Ha poi continuato: “Non ho fatto in tempo a richiuderlo che era già positivo. Ho iniziato a tremare e a fissare il test per almeno 10 minuti. Ho pure letto le istruzioni perché non ci credevo che erano uscite due linee. E alla fine sì, mi sono messa a piangere perché era tutto vero”.

Inoltre Claudia ha raccontato come ha detto al compagno di essere incinta: “Lorenzo Riccardi l’ha saputo nel tardo pomeriggio… è tornato a casa e io facevo finta di niente. Poi lui doveva provarsi il famoso abito per la sfilata a Barcellona e lo aveva messo sul letto. Io ho preso il test e gliel’ho poggiato lì sopra la camicia. Ho sentito silenzio per un po’, poi è venuto verso di me con il test in mano e le lacrime che gli scendevano”.

Ha poi concluso: “Non ho ripreso quel momento perché volevo che fosse un momento mio e suo e di certo non stavo a pensare a fare i video. Ci siamo abbracciati commossi tutti e due e credetemi ho sentito tanto tanto amore”.

