Uomini e Donne, Dominique Mattioda è rimasta folgorata da Costabile Albore

Uomini e Donne, ultime news e gossip. La neo dama Dominique Mattioda è rimasta folgorata dal cavaliere del trono over Costabile Albore. Lei ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a corteggiare Costabile durante un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi. “Sono reduce da un periodo della mia vita molto duro – ha confessato Dominique -, a marzo ho perso il mio ex marito con cui ero separata in casa ma la sua scomparsa è stata comunque molto dolorosa: eravamo legati da un affetto profondo […] Un giorno, guardando la trasmissione, ho deciso di tentare la fortuna anche per capire se riesco a essere ancora una donna piacevole”.

Lei è approdata a Uomini e Donne per conoscere meglio e fino in fondo Costabile: “Lui somiglia molto a mio marito e poi dalla tv mi aveva emozionata molto: mi ha colpita principalmente la sua personalità”.

E sulla celebre e chiacchieratissima dama torinese del trono over Gemma Galgani, che sta frequentando il cavaliere, Dominique ha rivelato: “Credo sia una donna distinta e di classe, e non voglio essere una sua rivale in amore…”.

Poi ha espresso il suo desiderio: “Voglio innamorami perché sono anni che non lo sono più. Cerco un uomo che abbia intorno ai sessant’anni, quelli più giovani o troppo più grandi non fanno per me. Però devo dire che mi ha fatto molto piacere – ha concluso la neo dama del parterre Dominique Mattioda – e mi ha intenerito il complimento di Alessandro, che mi ha detto che se avesse avuto trent’anni in meno mi avrebbe corteggiata”.

E voi che cosa ne pensate di questo nuovo ingresso? Riuscirà Dominique a fare breccia nel cuore di Costabile? E come la prenderà Gemma Galgani?

A presto con nuovi scoop, news, anticipazioni e gossip sui personaggi di Uomini e Donne!