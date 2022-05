Uomini e Donne, Fabio Nova silura Tina Cipollari: “Cessa, ti gonfi di botulino, avrai la faccia come i bulldog”

Uomini e Donne, ultime news e anticipazioni. Il cavaliere del trono over Fabio Nova ha rifilato una serie di attacchi e insulti alla storica opinionista del famoso e chiacchierato dating show di Canale 5, Tina Cipollari. La provocazione iniziale è partita dalla vamp: “Ha portato delle foto del suo book fotografico per dimostrare che è un grande fotografo? Chiunque ha le foto. Uno deve essere un grande fotografo se ha un book? Un vero artista non si vanta del suo operato. Può venire qui con un milione di foto, per me rimane un povere uomo illuso che si gioca qui l’ultima carta. Vediamo sta belle foto di M che ha fatto. […] Ok questi sono lavoretti di seconda serie. Non sono foto belle ed originali”.

Fabio Nova ha replicato con bordate al vetriolo: “E allora tu devi essere una grande star se fai parlare per una settimana se ti sei rifatta i canotti? Io ho le mie foto e la mia vita. Tu fai parlare la gente che si chiede quanto botulino ti sei fatta e come sono i tuoi canotti e io con la mia arte“.

E poi ancora: “Chi ha troppa memoria e continua a guardare solo indietro, è un depresso. Vedrai te quando poi il botulino si sgonfia e ti verrà la faccia da bulldog. E non ti scaldare perché tu screditi la mia professione“.

Tina Cipollari è andate su tutte le furie: “Queste confidenze tu con me non te le prendi. Io non parlo del tuo fisico di M. Quindi non tirare in ballo l’aspetto. Tu stai dicendo queste cose per screditarmi e offendermi! Tu ce l’hai con le donne! Chissà quanti rifiuti avrai avuto. Sarai un grande fotografo come dici, ma come uomo sei piccolo”.

Il cavaliere ha raccontato un aneddoto vissuto pochi giorni fa: “Ero in hotel e c’erano delle ragazze vicino alla mia stanza e fanno ‘se non troviamo nulla fuori ci prendiamo questo’. Ecco, se fosse stato al contrario mi beccavo un ceffone e me lo tenevo. Se invece il ceffone l’avessi tirato io sarei stato portato in Polizia subito“.

Tina ha replicato in maniera pungente: “Perché sicuro erano ubriache queste per dirti che volevano venire con te“. Fabio Nova è tornato all’attacco: “Tina queste erano delle ce**e peggio di te“.

La vamp infuriata ha dichiarato: “Ma vai a ca**re a cretino! Maria ma si può dire una cosa del genere? Ma vai a fare in c***. Tu sei brutto, di un brutto, che più brutto non si può. A me tutto mi puoi dire che sono un ce**o. Tu sei proprio bruttino. Sei un cafone e maleducato. Poveraccio di spirito, uomo di bassa lega questo sei“.

Fabio N. vs Tina: voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/8j3OhFIduv — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 16, 2022

E voi da che parte state?