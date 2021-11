Uomini e Donne, Gemma Galgani rivela: “Isabella Ricci e Giorgio Manetti? Sono gelosa”

Uomini e Donne, ultime news e gossip. La dama del trono over Gemma Galgani ha rivelato che è gelosa del possibile rapporto tra Isabella Ricci e Giorgio Manetti. La dama torinese è stata scaricata da Costabile, dopo settimane di relazione intensa che avevano fatto credere alla torinese che questa volta sarebbe potuta essere quella giusta. Come ha reagito?

“Domanda difficile a cui rispondere. Direi che mi sento stranita, amareggiata e sorpresa. D’altronde a chi fa piacere essere lasciato^ Non ho problemi ad ammettere che ho fatto degli sbagli. Di certo ho sopravvalutato il suo carattere apparentemente molto accomodante e paziente, che alla fine non era proprio così disponibile: invece di un dialogo chiarificatore come si dovrebbe sempre affare, ha scelto la soluzione più semplice, scappare! Non mi resta che una magrissima consolazione: Tina questa volta ha clamorosamente sbagliato, non sono stata io a lasciarlo”, ha ammesso Gemma a Uomini e Donne Magazine.

Gemma ha ammesso che le lacrime in tv erano scaturite da delusione e amarezza: “Il mio pianto questa volta è stato espressione di grande amarezza. Ero davvero convinta che con Costabile avessimo messo qualche fila d mattoni per costruire qualcosa, un legame, una relazione, una compagnia reciproca e invece… Frequentazione interrotta come neve al sole. Le mie lacrime sono scaturire dall’ennesima delusione e per me stessa […] Mi manca il suo sorriso dolcissimo, che continuo a vedere in studio anche se non più per me. Mi mancano i suoi apprezzamenti per le piccole cose, mi manca l’aspettativa e l’idea del nascere di una relazione”.

Parlando della rivale Isabella Ricci, la torinese ha commentato l’ipotesi che nasca un’amicizia tra Giorgio Manetti e Isabella, dopo l’invito a Firenze: “Mi darebbe fastidio se Isabella Ricci frequentasse Giorgio, proprio per la falsità dell’elegante signora che si definisce la paladina delle donne. E poi mi chiedo: una tigre della Malesia come Isabella, un’imprenditrice realizzata, ex modella, una donna molto sicura di sé, possibile che non sappia replicare a dovere quando Gianni la sgrida e che solo Giorgio Manetti possa esserle d’aiuto? Credo che la sua sia stata una mossa da stratega, ma scontatissima”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!