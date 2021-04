Uomini e Donne: Giacomo Czerny bacia Carolina, la stoccata di Martina

Uomini e Donne, ultime news e gossip. Il giovanissimo tronista del trono classico Giacomo Czerny ha baciato Carolina. Immediata la stoccata di Martina. “Tornata da questa esterna io non ero felicissima, perché è come se tu mi avessi trasmesso tutti i tuoi dubbi”, ha ammesso Carolina mentre il Czerny ha dichiarato di aver notato che le sue parole sono state molto esagerate rispetto a quello che lei realmente prova.

Chiarita la situazione, Martina ha preso la parola: “Mi sento il bastone tra le ruote nella nascita del vostro amore. Quando ho visto questa esterna ho pensato che ti avrei visto molto più coinvolto, non mi sembrava fino a quando non è scattato il bacio. Io vedo, e non mi è arrivata quella stoccata che ogni volta mi arriva vedendovi insieme”.

Mentre Carolina crede che la rivale abbia ragione, dal momento che sente il tronista diverso rispetto al solito, Giacomo si giustifica e ammette di voler fare un percorso ragionato. Gianni Sperti rimprovera Martina, che trova sia troppo calma dopo aver visto questo bacio.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!