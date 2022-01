Uomini e Donne, ultime news e anticipazioni. L’ex dama del trono over Isabella Ricci e l’ex cavaliere Fabio Mantovani sono molto felici e super innamorati. La loro favola d’amore procede a gonfie vele per la gioia dei numerosi fan e telespettatori del programma tv pomeridiano di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi. Entrambi hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne poche settimane fa. Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono infatti volati a Valencia per le vacanze natalizie. L’ex dama romana ha sorpreso tutti, lasciandosi andare a una dolcissima dedica per il suo principe azzurro.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani – Foto: Instagram

Durante il suo percorso nel salotto tv di Maria De Filippi è riuscita in pochi mesi di permanenza ad ammaliare il pubblico, supportata da un fandom senza eguali. Il percorso di Isabella nel dating show di Canale5 è stato ricco di insidie, soprattutto a causa dei feroci attacchi ricevuti dal cavaliere Armando Incarnato e dalla celebre dama torinese Gemma Galgani. Il portamento elegante di Isabella, il suo modo distaccato di analizzare le situazioni senza farsi prendere da romanticismi e la sua dialettica sono apparsi come moti di presunzione a Gemma Galgani, che ha accusato più volte Isabella Ricci di essere un pezzo di ghiaccio senza sentimenti.

Armando, invece, ha deciso di improvvisarsi investigatore dopo aver ricevuto una sequela di insulti da parte della fan-page della dama, accusando Ricci di nascondersi dietro ad una pagina social per esprimere il suo vero pensiero e sminuire i suoi avversari. Tra una polemica e l’altra, Isabella ha dimostrato di essere a Uomini e Donne per un unico motivo: innamorarsi davvero.

Grazie all’incontro con Fabio Mantovani, il desiderio della romana si è avverato e i due hanno lasciato insieme lo studio sotto una cascata di petali rossi.

Durante le loro vacanze natalizie in Spagna, Isabella si è lasciata andare a una dedica per Fabio: “Amore mio, sono felice di averti incontrato”.

Che cosa ne pensate di questa nuova coppia di Uomini e Donne?