Uomini e Donne, Leonardo Bozzetti D’Arcangelo rompe il silenzio su Gemma Galgani

Uomini e Donne, ultime news e gossip. Il neo cavaliere del trono over Leonardo Bozzetti D’Arcangelo ha rotto il silenzio sulla dama torinese Gemma Galgani durante una recente intervista rilasciata al magazine ufficiale dal dating show di Canale 5, ideato e condotto dalla star tv Maria De Filippi. Il nuovo cavaliere ha rivelato i motivi che l’hanno spinto a corteggiare la dama Gemma Galgani.

L’esperienza di Leonardo a Uomini e Donne non è iniziata nel migliore dei modi. L’uomo è arrivato in studio per corteggiare Gemma che, invece, era bloccata a casa per motivi di salute.

“Sfortunatamente, pur essendo riuscito a entrare in studio per lei, finora ho potuto vederla solo tramite un video. Il tempismo non ci è venuto incontro. Non sono interessato a conoscere nessun’altra al di fuori di lei”, ha confessato il cavaliere al magazine del dating show.

Il nuovo cavaliere di Uomini e Donne ha poi rivelato i motivi che l’hanno spinto a corteggiare proprio la Galgani: “Mi ha incuriosito per i suoi modi di fare e per il suo lato combattivo. Mi ha stupito molto la sua capacità di replicare e di essere battagliera. Mi sembra una donna che si nasconde dietro la timidezza: ha qualcosa di affascinante che viene voglia di scoprire. È una persona interessante da conoscere, anche simpatica”.

“Non so se io sia diverso dalle persone che ha conosciuto in precedenza. Di sicuro sono un uomo che ama le donne, e che per una donna è disposto a fare di tutto. Sono una persona sincera e, forse, non si può dire la stessa cosa di tanti altri. Non sono un uomo che tradisce: se non ho più interesse lo dichiaro e chiudo il rapporto”, ha concluso Leonardo.

