Uomini e Donne, Marcello Messina si difende dalle accuse dopo la rottura con Ida Platano

Uomini e Donne, ultime news e anticipazioni. Marcello Messina si è difeso dalle accuse dopo la rottura con la famosa dama del trono over Ida Platano. La loro frequentazione non è decollata e ora il cavaliere vuole tornare in pista nel salotto tv di Maria De Filippi per conoscere altre dame. Marcello Messina ha raccontato il suo punto di vista a Uomini e Donne Magazine.

Marcello Messina in primo piano – Foto: Facebook

L’agente immobiliare torinese ha raccontato al magazine ufficiale del dating show di Canale 5: “Vivo di alti e bassi. Lo spirito con cui sto affrontando questa esperienza è un po’ cambiato. Non è così facile come sembrava: non mi aspettavo che la mia sincerità potesse portare a continui scontri. A volte il mio atteggiamento non viene capito, ma la verità è che non amo quando nelle conversazioni si finisce per gridare. Non penso sia il tono di voce a determinare la fermezza di quello che si dice […] Ero stato molto fortunato, o almeno così mi ritenevo, a incrociare nella prima puntata gli occhi di Ida: da lì è iniziato un gioco di sguardi – ha proseguito -, telefonate, uscite, dove sembrava tutto perfetto. Andando avanti la favola si è dissolta […] Non ci capivamo quando parlavamo. Una coppia è fatta di moralità e fisicità e non ci siamo trovati neppure si questo aspetto. Ho voluto riprovarci lo stesso perché pensavo che certe dinamiche potessero essere dettate da uno sfortunato incastro di situazioni, ma così non è stato”.

Lui è rimasto molto ferito dall’epilogo di questa conoscenza e dalle offese gratuite ricevute: “Mi è stato dato dell’imbranato e del finto. Non sono state rispettate le mie volontà. Il giorno dopo il nostro avvicinamento fisico le avevo chiesto di parlare, perché non stavo bene, ero a disagio: non avevo vissuto come avrei voluto quel nostro momento. Avevo bisogno di un confronto, ma non per accordarmi con lei su qualcosa, ma perché credo che prima di discutere pubblicamente sia più opportuno parlarne con i diretti interessati. La sua scelta ha delineato i nostri modi diversi di vedere il rapporto di coppia e ha creato una frattura […] Mi sono raffreddato sempre di più perché ho iniziato a non capire come potesse sentirsi coinvolta da me, pur manifestano queste perplessità”.

Ida Platano ha ipotizzato che Marcello avesse ancora in mente la sua ex, ma il cavaliere ha voluto precisare: “Voglio parlare chiaro una volta per tutte. Non ho nessun blocco o vincolo legato alla presenza fuori di qualcuno che mi aspetta o a cui penso. Sicuramente ho dei geni, ma sono parte del mio modo di essere per via di quello che ho vissuto e che mi ha condizionato nella vita, nella crescita e nei rapporti […] Non ho dei blocchi legati a una storia passata, ho dei blocchi perché non riesco a vivere una storia d’amore così come la vorrei. Non ho mai avuto la possibilità di vivere rapporti con una certa serietà, neppure con questa presunta ex di cui tanto di parla […] È passato un anno e questa persona non mi manca, anzi sono fermamente convito che non fosse adatta a me. Quello che mi manca, però, è provare quel sentimento forte e non ho più intenzione di autosabotarmi”.

E voi che cosa ne pensate?

