Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia il neo tronista Joele Milan: “Ha preso in giro la redazione”

Uomini e Donne, ultime news e anticipazioni bomba. La celebre e amatissima conduttrice tv Maria De Filippi ha cacciato il neo tronista Joele Milan perché ha preso in giro la redazione. Il suo trono è durato quanto un gatto in tangenziale, come direbbe la mitologica Simona Ventura. Joele ha 26 anni, è veneto ed è pluritatuato. Abita in provincia di Venezia, è diplomato in Ragioneria e Sistemi Informativi Aziendali e lavora in un concessionario d’auto nella sua città. Joele è un grande appassionato di sport, soprattutto basket e calcio, che pratica da quando è piccolo.

“Una nostra talpa ci ha raccontato che durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha cacciato dal programma Joele. – riporta Il Vicolo delle News – In pratica la volta scorsa ballando con la corteggiatrice Ilaria le ha detto, pensando di non essere ascoltato, che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social e che lei avrebbe dovuto ricambiare così da potersi sentire di nascosto. Oggi Maria ha fatto sedere tutte le corteggiatrici al centro e ha fatto uscire fuori quello che è successo pertanto l’ha invitato ad andarsene”.

ODDIO, VIVENDO PER L'EMOZIONE FURIBONDA DI MARIA#uominiedonne https://t.co/fEBO4s46sd — Miky Amici e Verissimo (@MikyS03) September 26, 2021

Una pessima figura per il tronista di Uomini e Donne, Joele Milan, che era già finito al centro del gossip per il corna gate e una segnalazione shock diffusa da Deianira Marzano.

Una follower dell’influencer Deianira Marzano aveva rivelato dettagli piccanti su Joele: “Era fidanzato e per anni ha tradito la fidanzata, in discoteca con altre tipe. Poi stava su Tinder, Loovo, lo conosco molto bene… ha sempre voluto farsi pubblicità in tutti i modi e il suo obiettivo non è l’amore e si vedrà poi alla fine del programma“.

Ora sul trono di Uomini e Donne restano Roberta, Matteo Fioravanti e Andrea Nicole.

A presto con nuove news, indiscrezioni e gossip sui personaggi di Uomini e Donne!