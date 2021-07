Uomini e Donne: Maria De Filippi svela come sarà la nuova edizione

Uomini e Donne cambierà per sempre? Ci saranno tronisti super social? Tornerà il trono gay a settembre, dopo le deludenti esperienze di Claudio Sona e Alex Migliorini? La celebre, influente e potente conduttrice, autrice e produttrice televisiva Maria De Filippi ha rilasciato due interviste, una al settimanale di cronaca rosa Chi diretto da Alfonso Signorini e una al settimanale Oggi diretto da Umberto Brindani, in cui ha parlato della nuova edizione di Uomini e Donne e della sua vita privata e familiare.

Maria De Filippi – Foto: Facebook

Uomini e Donne torna un po’ alle origini. La moglie del famoso, popolare e influente autore, conduttore tv e radiofonico Maurizio Costanzo ha rivelato: “Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti quando ho capito che i social erano diventati per loro, un clichè, e per questo ha deciso di cambiare, voglio la vita vera”.

Per la verità anche la scorsa stagione si è concretizzato questo ritorno alle origini con i tronisti Davide Donadei, Giacomo Czerny, Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio.

Maria invece non ama molto i social: “Continuo a pensare che alla gente non gliene freghi niente di ciò che faccio io al mattino quando mi sveglio. Sto già molto in tv. Basta. Capisco i social per chi ci guadagna, come Chiara Ferragni. Un po’ meno per chi è già esposto quotidianamente in televisione. Capisco un politico che li usa come strategia…”.

Ha parlato anche di suo figlio Gabriele, che è tornato single. La presentatrice tv di C’è Posta per te e Amici ha rivelato: “È tornato single. Come per molti ragazzi, il lockdown è stato fatale. La convivenza forzata ha fatto saltare tanti equilibri. Temevo tornasse a vivere da noi. Il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità. Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene. Ha solo un difetto: è un po’ tirchio”.