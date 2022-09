Uomini e Donne news e gossip: l’ex corteggiatrice del trono classico del dating show di Canale 5, Camilla Mangiapelo, è tornata a parlare della rottura con il suo ex compagno Riccardo Gismondi. La loro storia d’amore era giunta al capolinea qualche settimana fa. Ad annunciare la rottura era stata proprio l’ex protagonista del trono classico, che aveva letteralmente spiazzato tutti i fan affezionati alla coppia sin dai tempi del dating show di Canale 5.

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo – Foto: Facebook

Dopo sei anni d’amore, Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi si sono detti addio. A dare il triste annuncio era stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, attraverso il suo account ufficiale Instagram, aveva deciso di fare chiarezza e ribadire una volta per tutte la sua posizione: “Io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa […] Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono”.

A distanza di alcuni giorni dall’annuncio, Camilla era tornata sui social per rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan riguardo la sua storia con Riccardo. “Come sei riuscita a lasciare Riccardo?”, aveva domandato un utente provocando la reazione della diretta interessata: “Mi chiedo come possiate trarre queste conclusioni senza sapere. E se fosse l’esatto contrario? Non ve lo siete mai chiesto questo eh?”.

E ancora un utente le aveva scritto: “Perché quando finisce una relazione tra famosi sono le donne a fare il post? Sti uomini sono un po’ senza pa**e”. “Ma guarda se ti può consolare le mie valgono doppio. […] Se sono pronta per una nuova relazione? Qui forse chiedo l’aiuto da casa. Non credo esistano tempi prestabiliti. Solo persone giuste o sbagliate”, aveva prontamente replicato la Mangiapelo. Arriverà una reazione anche da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne?

