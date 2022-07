Uomini e Donne news e gossip: fiocco rosa per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. I due futuri genitori hanno aperto un armadio dal quale sono usciti palloncini rosa e dove c’erano già dei regali per la piccolina in arrivo. Prima femminuccia in arrivo per la bellissima coppia.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi – Foto: Facebook

La coppia nata a Uomini e Donne ha condiviso questo momento speciale ed emozionante con famiglia e amici e sui social ci sono foto e video del momento. Non poteva mancare anche in questa occasione l’ironia dell’ex tronista pugliese. Nel video che i due hanno pubblicato su Instagram, si vede Claudia molto emozionata e con le lacrime agli occhi già, poco prima di aprire l’armadio che ha rivelato il sesso del nascituro. Anche Lorenzo era molto emozionato, ma, a modo suo, ha sdrammatizzato: «Due femmine, due!» ha detto stringendo e baciando Claudia. Il parto è infatti previsto per il 21 dicembre, come ha rivelato l’ex corteggiatrice romana.

La notizia della gravidanza era stata svelata da Claudia Dionigi sui social qualche settimana fa: “Adesso sto molto, molto meglio. I primi mesi ho avuto tante nausee. Perennemente per tutto il giorno. Ma va benissimo così. Il 19 Aprile ho fatto il test zitta zitta a casa da sola.. non ci speravo perché ci ero rimasta male già altre volte.. ma non so mi sentivo strana e avevo dei doloretti da ciclo diversi dal solito e quindi sono andata a comprarmi un test!”. Aveva poi continuato: “Non ho fatto in tempo a richiuderlo che era già positivo. Ho iniziato a tremare e a fissare il test per almeno 10 minuti. Ho pure letto le istruzioni perché non ci credevo che erano uscite due linee. E alla fine sì, mi sono messa a piangere perché era tutto vero”.