Uomini e Donne news e gossip, Gemma Galgani su Ida Platano e Riccardo Guarnieri: “Mi dispiace tanto”

Uomini e Donne news e gossip: Gemma Galgani ha rivelato che le dispiace molto per come è andata a finire tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La famosa, popolare e chiacchierata dama torinese del trono over ha espresso la sua opinione sull’ex coppia di Uomini e Donne nel corso di un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di Canale 5.

Gemma Galgani è molto amica a Ida Platano e anche a Uomini e Donne Magazine è stata molto riflessiva ed empatica.

L’acerrima nemica vip della vamp Tina Cipollari ha riservato qualche bordata al vetriolo a Riccardo Guarnieri: “Ida ed io ci siamo sempre sentite e sostenute a vicenda nei momenti di difficoltà, come vuole l’amicizia con la “a” maiuscola. Penso che con Riccardo sia nato in Ida un mix di emozioni contrastanti, piacevole e meno, perché sono riaffiorati ricordi del cuore. È vero che tornano in mente i momenti meravigliosi trascorsi insieme, ma anche quello che non ha funzionato; per cui subentra da un lato il desiderio di ridere da capo quelle emozioni forti, dall’altro anche la paura di provare ancora la sofferenza della fine della loro relazione. Io sono molto rispettosa dei sentimenti altrui e così lo sono nei confronti delle amiche, cercando di non andare mai oltre con giudizi ma di supportare se necessario […]”.

Ha poi sottolineato: “Da spettatrice ho fatto fatica a comprenderli. Dalla collera al sorriso in pochi minuti. La prima parola che mi viene spontanea per queste dinamiche è confuse e turbolente. Ma alla fine contano i fatti e la realtà attuale: non sono tornati ad essere una coppia, come sarebbe piaciuto a tutti noi e sicuramente a me”.

Gemma ha poi rimarcato: “Ida e Riccardo, soprattutto a livello caratteriale, sembra che corrano su due binari paralleli che non riescono a incontrarsi. Hanno fatto diversi tentativi per dare una chance alla loro relazione ma, purtroppo, la rottura prima o dopo arriva sempre. Quando una coppia non decolla mi dispiace sempre tanto, soprattutto in questo caso […] A Riccardo suggerirei di essere meno cervellotico, di chiarirsi le idee e lasciarsi andare al rapporto con più leggerezza, vivendolo giorno per giorno senza sindacare sulle signore parole e quando vengono dette. Alla mia cara Ida, invece, non sapere esattamente cosa dire perché lei è una di panica, come me, che si butta a capofitto nella relazione in cui credo, convinta che nulla può fermare l’amore; poi sappiamo invece che non sempre la favola ha un lieto fine”.

