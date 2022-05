Uomini e Donne news e gossip, Gianni Sperti boccia Matteo Farnea: “Corteggiamento visto e banale”

Uomini e Donne news e gossip: il famoso e popolare opinionista storico della fortunata e chiacchieratissima trasmissione pomeridiana di Canale 5, Gianni Sperti, ha letteralmente bocciato Matteo Farnea poiché il suo corteggiamento è banale e scontato. Una “sentenza” dura e feroce che ha scioccato anche i fan del corteggiatore del dating show di Mediaset, ideato e condotto dalla celebre presentatrice e produttrice televisiva Maria De Filippi.

La tronista Veronica Rimondi sembra invece apprezzare molto il corteggiamento vecchio stampo, romantico e serrato di Matteo Farnea.

Il corteggiatore ha spedito rose rosse, coinvolto la tronista in un’esterna stile ottocentesco con tanto di costumi d’epoca per rievocare le migliori storie d’amore della letteratura internazionale, e infine si è presentato a Veronica per una serenata, mettendosi in gioco nonostante lo scarso talento canoro pur di colpirla.

Veronica si è detta sinceramente felice per l’interesse dimostrato da Matteo, che invece è finito nel mirino di Gianni Sperti. L’opinionista non crede alla buona fede del corteggiatore e trova che le sue esterne, i suoi gesti e le sue parole siano fin troppo costruite, giocate sul fatto di essere consapevole di avere un forte ascendente su Rimondi.

“È un corteggiamento visto e banale – ha detto Gianni Sperti -. La serenata l’abbiamo vista mille volte. Non è se stesso, è un’esterna che costruisce per corteggiarti, vista e rivista, trovo molto più originali le esterne che fa Federico. Ti trovo banale e scontato posso dirlo? Di queste scenette delle serenate ne ho viste a bizzeffe”.

Matteo si è difeso strenuamente, ammettendo di adottare uno stile d’approccio simile anche nella sua vita privata, logicamente con meno fronzoli perché è chiaro che la redazione possa aiutarlo a organizzare sorprese che normalmente non potrebbe fare. Mentre Gianni non crede minimamente a Matteo. Pinuccia è stata umiliata in diretta Tv. Veronica Rimondi ha dichiarato che trova il corteggiatore sincero, ma di voler attendere per il bacio per avere maggiore sicurezza.

“Io vado dritta per la mia strada – ha concluso -, a me lui piace, c’è stato questo bacio mancato, do il bacio al ragazzo che è interessato a me e non alla tronista, voglio essere sicura di me stessa e di lui”.

A presto con nuove news, anticipazioni e rumor sui personaggi di Uomini e Donne!