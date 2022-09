Uomini e Donne news e gossip: Giulia Cavaglia parla di Maria De Filippi e del GF Vip

Uomini e Donne news e gossip: Giulia Cavaglia ha parlato di recente della celebre conduttrice tv Maria De Filippi e del GF Vip. L’ex corteggiatrice ed ex tronista del trono classico del famoso e popolare dating show di Canale 5 è felicemente impegnata con Federico Chimirri, protagonista dell’ultima edizione di MasterChef Italia, con il quale ha progetti importanti. Tornando ai tempi di Uomini e Donne, tuttavia, Giulia ha raccontato un aneddoto su Maria De Filippi che ancora oggi le scalda il cuore.

Giulia Cavaglià – Foto: Facebook

“La persona che devo ringraziare per sempre sarà Maria De Filippi. Mi ha dato il tempo necessario per farmi conoscere dalla gente, per farmi capire e ottenere quello che oggi ho. Un giorno mi ha guardata negli occhi e mi ha detto: A me tu non piacevi, non ti capivo. Ma solo il tempo mi ha fatto capire che la tua è solo una corazza. Ad oggi posso dire di averti compresa”, ha rivelato a The Pipol.

Giulia è un’influencer piuttosto amata sui social, soprattutto su Instagram dove vanta 564mila followers e tantissimi likes e commenti positivi ai suoi contenuti. Lo scorso anno, Giulia era ad un passo dal varcare la porta del Grande Fratello Vip ma Alfonso Signorini, che ha fatto rivelazioni shock su Ilary Blasi, ci ha ripensato. Parteciperebbe mai al programma in coppia con Federico?

“Sinceramente? No – ha confidato l’ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne -. Lo farei da sola. Più che altro perché per lui sarebbe una tortura, non voglio portarmelo in un posto in cui non si sentirebbe a suo agio. Io invece sarei adatta per quel contesto. Ammetto che lo scorso anno ci sono rimasta molto male per non essere entrata. Ero quasi davanti alla porta rossa, avevo affrontato i giorni di quarantena, mi ero preparata su tutto. Magari un giorno ci riuscirò. Lo spero”.

A presto con nuove news, anticipazioni e indiscrezioni su Uomini e Donne e i suoi personaggi!