Uomini e Donne news e gossip: Isabella Ricci ha affossato Ida Platano durante una recente intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di Canale 5. L’ex dama romana del trono over di Uomini e Donne ha parlato anche delle sue nozze con l’ex cavaliere Fabio Mantovani, che si sono tenute il 28 maggio a Pescantina, un piccolo comune in provincia di Verona.

Isabella Ricci ha parlato del suo matrimonio come una festa tra amici, con una settantina di persone. Le nozze si sono celebrate nella sala consiliare del comune di Pescantina (dove vive Fabio). Poi dopo il rito nuziale hanno festeggiato il lieto evento con un aperitivo su una terrazza naturale che dà sulla Valpolicella, non lontano dal ristorante dove si è tenuta la cena [..] per mantenere la sorpresa, la mattina del matrimonio ha lasciato la casa di Fabio e si è andata a preparare in un posto segreto dove ad attenderla c’erano le sue amiche più strette.

Sul loro recente ritorno nel dating show, Isabella ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine: “Bellissimo. Sono stati tutti davvero gentili e premurosi con noi, in primis la padrona di casa, escluse alcune persone… Armando Incarnato si è tolto qualche sassolino, io mi sono limitata a rispondere anche perché ero, e sono, talmente contenta e serena che poco mi importava cosa pensasse Armando. Per me tornare in studio era una festa, è così è stata. Quasi tutti durante il ballo si sono avvicinati a noi per congratularsi, comprese persone che non avevamo conosciuto durante il nostro percorso: è stato davvero molto bello. Gemma, Armando, Ida e Riccardo non si sono avvicinati”.

In merito a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la bella imprenditrice ha le idee molto chiare: “Sinceramente penso, come altri, che Ida Platano stia diventando un po’ come Gemma Galgani. Da Marcello Messina in poi ha sempre avuto reazioni forti per ogni uomo con cui è uscita… per quanto riguarda Riccardo Guarnieri, io lo trovo simpatico e penso che vada analizzato, se si ha intenzione di intraprende una storia con lui, per quello che è, ovvero un uomo che si piace molto (o almeno io lo vedo così), un pochino polemico e che arriva con difficoltà al dunque. Non penso sia un uomo da ti prendo e ti porto via”.

