Uomini e Donne news e gossip, Noemi Baratto sbotta sui social: “Mi sono rotta, cattiveria pura”

Uomini e Donne news e gossip, Noemi Baratto è sbottata sui social perché ha davvero perso la pazienza. Che cosa è successo? Perché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Matteo Fioravanti si è arrabbiata? Lei è molto popolare e amata sui social network, in particolar modo su Instagram. Ma non mancano gli attacchi e le critiche durissime degli hater.

Le continue offese gratuite degli haters, tuttavia, hanno portato l’ex corteggiatrice a sbottare furiosamente.

Come ben ricorderete il tronista romano Matteo Fioravanti era rimasto abbagliato dalla bella partenopea e, poco tempo dopo aver iniziato a frequentarla, aveva deciso di lasciare con lei lo studio e vivere questa storia d’amore lontano dalle telecamere. Purtroppo la loro storia d’amore è durata quanto un gatto in tangenziale, come direbbe la mitologica conduttrice tv Simona Ventura. La relazione è naufragata dopo poche settimane e Noemi Baratto è tornata alla sua vita, diventando assicura frequentatrice di Instagram, dove ha un seguito di ben 154mila followers.

Noemi ha fatto qualche cambiamento fisico e i più crudeli hanno pensato bene di farglielo notare con commenti molto negativi e cattivi.

Di fronte agli ennesimi attacchi, Noemi è andata su tutte le furie su Instagram: “Onestamente mi sono rotta. Sono piena, persone di ogni fascia d’età con cattiveria che supera addirittura i litri di sangue corporei. Ma io mi chiedo, nel 2022 il vostro cervello non si è evoluto? Non fate esperienze che vi fanno crescere e avere consapevolezza di molte cose e di come si vive? L’unica cosa da pensare è che siete consapevoli della vostra vita di me**a oppure la vostra mente non è neanche capace a riconoscere ciò data la piccolezza. Avete rotto. A volte ho anche il timore di leggere commenti e messaggi per paura di rimanerci male, ma credo di averci fatto l’abitudine. Mi fate pena con tutto il rispetto”.