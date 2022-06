Uomini e Donne news e gossip. La storica opinionista del dating show di Canale 5, Tinì, ha rivelato che crede che Ida Platano e Riccardo Guarnieri siano destinati a stare insieme. L’ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine. In merito alle coppie nate nel salotto tv di Maria De Filippi, l’ex icona sexy degli anni Ottanta ha ricordato: “Sono davvero tante quelle che ricordo con affetto, in particolare Sossio e Ursula, Isabella e Fabio e anche Riccardo e Ida”.

Tinì Cansino con Tina Cipollari a Uomini e Donne – Foto: Facebook

Del suo privato, ed in particolar modo del suo grande amore, invece, Tinì ha detto: “Mi sembra ovvio si sappia pochissimo sul mio privato, perché è una vita molto normale: sono mamma di tre figli meravigliosi, una donna che lavora… ho avuto diversi amori e legami nella mia vita e per me sono tutti da annoverare come grandi amori, anche se magari non tutti credono che sia così (sorride). Alcune delle storie che ho vissuto sono state anche molto lunghe. Se oggi sono innamorata? Be’, io sono sempre innamorata anche se non cerco una relazione…”.

Inoltre, del periodo in cui è stata assente in studio, durante questa ultima edizione del dating show, ha dichiarato: “Quello che posso dire è che per motivi personali sono rimasta a casa e poi, quando tutto è passato, sono stata riaccolta nella famiglia di Uomini e Donne. Voglio chiarire che sto e sono sempre stata bene fisicamente (meno emotivamente) e ringrazio chiunque si sia preoccupato per me”.

Per giunta, di Ida e Riccardo, i protagonisti del momento, Tinì ha detto: “Credo che Ida e Riccardo siano destinati a stare insieme e spero che presto se ne possano accorgere loro stessi. Prevedo un bel futuro tra i due, devono solo rendersi conto che in questi anni sono cresciuti, anche emozionalmente, e capire che l’amore è qualcosa anche di molto impegnativo a volte. Gli auguro di tuffarsi di nuovo in questo loro grande amore perché insieme sono meravigliosi”.

A presto con nuovi gossip, news e anticipazioni sui personaggi di Uomini e Donne!