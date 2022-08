Uomini e Donne, Nicole Mazzocato è diventata mamma di Paolo: euforia alle stelle per Armando Anastasio

Uomini e Donne, ultimi gossip e news: l’ex corteggiatrice del trono classico Nicole Mazzocato è diventata mamma del piccolo Paolo. Euforia alle stelle per il neo papà, il calciatore del Monza Armando Anastasio. La bellissima notizia è stata annunciata dai neo genitori vip sui rispettivi profili Instagram. Hanno condiviso anche i primi scatti del baby vip sui social.

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio con il figlio Paolo in ospedale – Foto: Instagram

La didascalia è abbastanza chiara: “14 Agosto 2022. Ore 15.22. Paolo Anastasio“. Tanti commenti vip al post social della coppia, tra cui quello del calciatore Mario Balotelli. L’attaccante dell’Adana Demirspor ha scritto: “Magari, così mettete la testa a posto. Auguri”.

Messaggi di auguri anche dalla cantante e conduttrice tv Anna Tatangelo, dall’ex gieffina Floriana Messina, dalla cantante Bianca Atzei, dall’ex velina di Striscia la notizia Costanza Caracciolo, dall’ex tronista di Uomini e Donne Gianmarco Valenza e tanti altri ancora.

La love story di Nicole Mazzocato e Armando Anastasio

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio stanno insieme da solo un anno, un colpo di fulmine, un amore che ha stravolto la vita dell’ex corteggiatrice del famoso e chiacchierato dating show di Canale 5 ed ex fidanzata di Fabio Colloricchio. Per lui ha deciso di lasciare Roma, dove viveva da anni, per traslocare in Friuli Venezia-Giulia, dove il difensore giocava fino a qualche tempo fa nel Pordenone. Recentemente, attraverso le su storie Instagram, Nicole ha rivelato ai suoi fan di voler tenere lontano il piccolo Paolo dai social, almeno nel primo periodo. Condividerà poche foto del bambino, in accordo col fidanzato, per preservare l’intimità e la privacy della sua famiglia.

Congratulazioni ai neo genitori vip e un caloroso benvenuto al piccolo Paolo anche da parte della nostra redazione. Auguri!