Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri offeso da Tina Cipollari: “Cor**to”

Uomini e Donne, ultime news e anticipazioni. Il cavaliere tarantino del trono over della chiacchieratissima e fortunata trasmissione pomeridiana di Canale 5, Riccardo Guarnieri, è stato pesantemente offeso dalla vamp e storica opinionista del dating show di Mediaset, Tina Cipollari, nel salotto tv di Maria De Filippi.

In una recente puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari si è scagliata contro tutti o quasi. L’ex moglie dell’hair stylist tv Kikò Nalli ha lanciato accuse a Riccardo Guarnieri e Ida Platano, per poi scagliarsi contro Sara Zilli.

Da quando ha ripreso il rapporto con Ida Platano, Guarnieri è finito nel mirino della verace opinionista.

La vamp di Uomini e Donne, dopo aver visto Riccardo chiudere in fretta e furia con Gloria, provocando il dispiacere della dama romana, ha rimproverato il cavaliere pugliese per essere superficiale e poco adatto alle relazioni, lasciandosi andare a pesanti dichiarazioni.

Mentre Gloria ha confermato di voler chiudere con Guarnieri, al centro dello studio hanno preso posto Diego Tavani e Aneta. Il cavaliere romano, sebbene sia molto preso dalla dama e si trovi in sintonia con lei, ha rivelato di non provare quel fuoco della passione che si sarebbe aspettato, ma non per questo ha intenzione di chiudere con lei.

Aneta ha confessato di essere confusa da questa confessione spiazzante, e ha messo in dubbio tutto quello che ha vissuto con Diego. Il cavaliere ha cercato di calmare la dama, spiegando di non aver mai provato un sentimento del genere dal punto di vista fisico, ma non per questo vuole che la relazione si svaluti, al contrario spera che un approccio diverso da quello che ha solitamente con le donne lo porterà ad instaurare una relazione profonda.

Dopo essersi sfogata dietro le quinte, Ida è tornato in studio e ha continuato a discutere con Tina, che l’ha accusata di voler fare la vittima e di cercare l’appoggio di Riccardo per essere consolata. La furia di Cipollari si è abbattuta anche su Sara Zilli, che sta uscendo con Gianluca e ha confessato apertamente di non aver interesse esclusivamente per la dama fiorentina.

A presto con nuovi gossip, rumor e notizie sui personaggi di Uomini e Donne!