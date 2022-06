Uomini e Donne, Rossella Intellicato affossa Tina Cipollari: “Ti meriteresti un sacco di calci in c**o”

Uomini e Donne, ultime news e indiscrezioni. L’ex tronista del trono classico del dating show di Canale 5, Rossella Intellicato, ha affossato nuovamente la storica opinionista fissa della trasmissione Mediaset, Tina Cipollari, su Instagram Story. L’ex concorrente del Grande Fratello ebbe tanti scontri con la vamp ai tempi del suo trono e pertanto ha ancora un conto in sospeso con lei.

Rossella Intellicato ha condiviso un’immagine di una puntata di Uomini e Donne ed è andata all’attacco: “Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età! Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in c**o!!! #tinacipollari”.

Tre anni fa Rossella usò parole poco carine per descrivere Tina: “5000€ al mese fa sempre un grandissimo show. #maleducataecafona. Ma io non capisco e mi domando, un programma così seguito, soprattutto dai ragazzi giovani, come Uomini e Donne dovrebbe essere un programma dove all’interno ci sono delle persone che sono principalmente educate. Generose, di sentimento ovviamente. Non cafone e maleducate”.

E poi ancora: “Qua vedo che a distanza di tre anni la maleducazione e il bullismo, perché secondo me parliamo di bullismo, è alle stelle. Sempre e esclusivamente dalla stessa persona. Che io non capisco, mi domando e chiedo ma quando gli scadrà il contratto a questa signora e se ne andrà finalmente in pensione?”.

Uomini e Donne, Tina Cipollari nel mirino di Fabio Nova

Di recente anche il cavaliere Fabio Nova ha attaccato Tina Cipollari.

La provocazione iniziale è partita dalla vamp: “Ha portato delle foto del suo book fotografico per dimostrare che è un grande fotografo? Chiunque ha le foto. Uno deve essere un grande fotografo se ha un book? Un vero artista non si vanta del suo operato. Può venire qui con un milione di foto, per me rimane un povere uomo illuso che si gioca qui l’ultima carta. Vediamo sta belle foto di M che ha fatto. […] Ok questi sono lavoretti di seconda serie. Non sono foto belle ed originali”.

Fabio Nova ha replicato con bordate al vetriolo: “E allora tu devi essere una grande star se fai parlare per una settimana se ti sei rifatta i canotti? Io ho le mie foto e la mia vita. Tu fai parlare la gente che si chiede quanto botulino ti sei fatta e come sono i tuoi canotti e io con la mia arte“.

E poi ancora: “Chi ha troppa memoria e continua a guardare solo indietro, è un depresso. Vedrai te quando poi il botulino si sgonfia e ti verrà la faccia da bulldog. E non ti scaldare perché tu screditi la mia professione“.