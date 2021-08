Uomini e Donne, Stefania Montù su Alessandro Bizziato: “Sparito da un giorno all’altro”

Uomini e Donne, ultime news e gossip. L’ex dama del trono over Stefania Montù ha rivelato che l’ex cavaliere Alessandro Bizziato è sparito da un giorno all’altro. La loro storia d’amore è terminata qualche settimana fa, dopo 10 mesi d’amore. “Sono stata a trovarlo a Riccione, dove Alessandro lavora per la stagione estiva – ha raccontato l’ex dama a Uomini e Donne Magazine – lo scorso 19 giugno per il suo compleanno. Nei giorni che sono stata lì non è stato possibile stare da solo e quando sono tornata a Mantova, il 22, lui non si è fatto più sentire. Una storia può anche finire, ma non così. Alessandro mi ha delusa”.

Stefania Montù e Alessandro Bizziato – Foto: Instagram

“Alessandro quest’estate sta lavorando in un lounge bar nel centro di Riccione – ha rivelato – è partito i primi di giugno e l’ho accompagnato, poi sono tornata a Mantova e sono tornata a trovarlo il 19 giugno per il suo compleanno. Mentre ero a Riccione siamo stati insieme pochissimo, abbiamo trascorso tutto il giorno del suo compleanno insieme alle persone che aveva conosciuto lì. Non sono riuscita nemmeno a dargli il regalo o ad avere un momento più intimo con lui”.

L’ex dama del trono over ha sottolineato: “La sera del suo compleanno abbiamo avuto uno screzio così ho deciso di andare in albergo e ho trascorso la notte da sola e poi l’indomani sono partita e non l’ho più sentito. Ero serena, non mi ha dato assolutamente alcun presagio di quello che sarebbe successo perché al telefono è sempre stato abbastanza affettuoso, come sempre. Non so quindi cosa sia successo, anche se nell’ultimissimo periodo, prima che partisse per Riccione, eravamo complici ma tra noi c’era meno fisicità. Per qualche giorno ho continuato a cercarlo ma lui non mi ha più risposto”.

Ha poi aggiunto: “Ad onor del vero per qualche giorno ho continuato a cercarlo ma lui non mi ha più risposto. So per certo che ha il telefono con il touchscreen rotto ma so anche che se qualcuno lo chiama può rispondere: preoccupata, ho contattato suo padre che mi ha spiegato che lui e la madre se lo chiamavamo riuscivano a sentirlo. Capisco che abbia da lavorare ma è passato più di un mese. Quindi mi pare ovvio che la storia è finita”.

Stefania ha poi concluso: “Non so cosa può essere successo, davvero non ne ho idea Sono basita dal fatto che non mi chiami più. k volerla chiudere, ci può stare, ma non in questo modo. Delle persone che conosco sono state a Riccione e sono andate a trovarlo, mi hanno detto che sta bene… Speravo che potesse tornare e darmi una giustificazione perdonabile per quello che ha fatto, ma poi mi sono resa conto che probabilmente non gliene importa molto”.

