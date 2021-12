Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca Gianni Sperti: “Dalla parte di Armando per attaccare Isabella”

Uomini e Donne, ultime news e gossip. Tina Cipollari ha attaccato il suo amico e collega opinionista Gianni Sperti perché è dalla parte del cavaliere del trono over del dating show di Canale 5, Armando Incarnato, per attaccare la dama Isabella Ricci. Lei ha confermato di essere molto presa dalla conoscenza di Fabio Mantovani. In studio è scoppiata una discussione accesa tra Tina Cipollari e Armando Incarnato, che ha sostenuto che Isabella dovrebbe voler vivere questo rapporto lontano dalle telecamere. Roberta Giusti ha chiarito la sua posizione con Samuele Carniani e Luca Salatino, Cirpian Aftim ha sorpreso la tronista Andrea Nicole con una lettera molto dolce.

Tina Cipollari e Gianni Sperti – Foto: Instagram

Isabella Ricci e Fabio Mantovani stanno approfondendo la loro conoscenza. I due protagonisti del Trono Over hanno trascorso insieme dieci giorni e sono stati molto bene: “Forse è prematuro chiamare questo sentimento amore, ma credo sia qualcosa che gli assomiglia molto. È una persona con il quale vorrei passare insieme almeno i prossimi dieci anni”, ha ammesso Isabella.

Viste le belle parole della dama, l’opinionista storico di Uomini e Donne Gianni Sperti ha dichiarato che trova strano che Ricci non parli apertamente d’amore, perché per lui i gesti tra loro sono già segno di un innamoramento.

La chiacchierata dama torinese del trono over Gemma Galgani, in collegamento con lo studio, ha consigliato a Isabella di vivere questa relazione fuori dallo studio. “Personalmente mi prenderei qualche altra settimana, ma io non ho problemi ad uscire anche ora, la redazione lo sa. Se Gemma ritiene che il percorso che sarà prossimamente tra loro è poco interessante…”, ha replicato Isabella.

“Gemma è una delle tante dame, non è lei che può dire chi deve lasciare e rimanere”, ha ribattuto Tina mentre Gianni si è detto d’accordo con la dama torinese, ritenendo i due ormai una coppia. In studio è scoppiato il caos a causa dell’intervento di Armando Incarnato, che ha rifilato una stoccata alla romana, per provocarla. La lite si è spostata tra il cavaliere partenopeo e Tina Cipollari, che ha accusato anche il suo amico Gianni Sperti di essere poco imparziale con Isabella, arrivando a dare ragione ad Armando, che lui solitamente detesta.

Come andrà a finire? Stay tuned per saperne di più!