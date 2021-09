Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani: “Se fossi uomo mi farebbe impressione”

Uomini e Donne, ultime news e gossip. Tina Cipollari si è scagliata duramente contro Gemma Galgani dalle pagine del settimanale Nuovo Tv. La vamp ha dichiarato: “Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce, troppo fragili per potersi accettare. E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa: ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avessi problemi a galleggiare. Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico”.

La storica e famosa opinionista del noto e chiacchierato programma tv di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, ha poi asserito: “Non condivido la sua scelta. Lei non si accetta e rincorre l’età perduta perché vorrebbe far colpo su uomini molto più giovani. Ma se io fossi uomo mi farebbe impressione, perché ormai la sua pelle ha perso elasticità”.

Sull’ultimo intervento estetico, Gemma Galgani ha dichiarato: “Quella del ritocco è stata un’idea che mi è arrivata verso la fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne” ha spiegato Gemma sempre al settimanale diretto da Signoretti: “Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo. Mi sono sottoposta all’intervento senza alcuna paura delle malelingue pronte a criticarmi per questa decisione. Porto avanti le mie idee senza guardarmi indietro. […] Con un fisico nuovo mi sento meglio anche con me stessa”.

Karina Cascella ha dichiarato che a Gemma non serve il chirurgo, ma lo psicologo. “Se deve fare sempre qualcosa per piacere a qualcuno – ha detto Karina Cascella -, perché non riesce a stare da sola, allora è un altro tipo di problema: là non ci vuole il chirurgo, ci vuole lo psicologo”.

Anche l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, Ursula Bennardo, ha parlato di problema psicologico per Gemma Galgani, commentando la sua ultima operazione di mastoplastica additiva.